Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sigue escándalo en Brasil por 23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro; Cassierra, uno de ellos

Sigue escándalo en Brasil por 23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro; Cassierra, uno de ellos

Hace pocos minutos se presentó una comunicación oficial de Atlético Mineiro, en la que se refirió a la batalla campal en la que se vieron involucrados sus jugadores contra sus pares de Cruzeiro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Cruzeiro vs Atlético Mineiro
Cruzeiro vs Atlético Mineiro - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad