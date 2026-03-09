"Jhon Durán se sacó solo de la Selección Colombia; se peleó con el grupo, eso no se puede"

La Selección Colombia quiere ser protagonista del Mundial de 2026 luego de su ausencia en Catar 2022 y el director técnico Néstor Lorenzo tiene la misión de elegir la nómina de convocados con los mejores jugadores disponibles. Si bien faltan poco menos de tres meses para la máxima competencia del fútbol, en los debates de los programas deportivos se empiezan a sondear nombres y en las últimas horas se puso de nuevo sobre la mesa a Jhon Durán.

En la cadena 'ESPN' se habló sobre el presente del joven delantero que ha estado envuelto en varias polémicas, tanto en clubes como en el seleccionado colombiano. En uno de los programas dialogaron con una voz más que autorizada: Carlos 'El Pibe' Valderrama. El histórico '10' de la 'tricolor' fue tajante y claro con su opinión.

"Durán se sacó solo porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo; se saca solo", dijo de entrada el recordado jugador, que militó en clubes como Unión Magdalena, Junior, Deportivo Cali, y Montpellier, de Francia, entre otros.

Jhon Durán, delantero del Zenit de Rusia. Instagram del Zenit

'El Mono', como también es conocido, trajo de la memoria aquel episodio cuando Durán fue desconvocado por una lesión en la espalda luego del empate 0-0 con Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas. Versiones de la prensa apuntaron a una supuesta pelea del canterano del Envigado con Lorenzo e incluso otros compañeros del combinado nacional. Sin embargo, ese suceso siempre fue desmentido por el mismo estratega y fuentes de la Federación Colombia de Fútbol (FCF).



Lo curioso es que a partir de ese momento no lo volvieron a tener en cuenta. "Tiene condiciones, por eso lo llamaron, las condiciones no se le niegan y hace goles por eso ha jugado donde ha jugado, pero no se puede pelear con el grupo", agregó Valderrama, dando cuenta que la armonía a la interna de la selección debe ser absoluta y se debe evitar romperla.

Publicidad

Por último, 'El Pibe' se la jugó y no eligió a Jhon para la Copa del Mundo de este año sino para futuras ediciones. "Durán es para el próximo Mundial", fue la conclusión del nacido en el barrio 'Pescaíto', en Santa Marta.