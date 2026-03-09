"Con Luis Díaz estamos contentos, ojo que hasta se puede ganar el Balón de Oro"

En el más reciente partido de la Bundesliga, Bayern Múnich volvió a mostrar su poder y venció 4-1 a Borusia Monchengladbach, en una nueva buena actuación del colombiano Luis Díaz, quien anotó uno de los goles para la victoria. Con ese resultado, los dirigidos por Vincent Kompany llegaron a 66 puntos y le sacaron ya una luz de diferencia de 11 unidades a Borussia Dortmund.

Y el que no para de recibir palabras de elogio es el atacante nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira. Tanto en Europa, como en nuestro país se habla bien de él. Ahora, el que apareció para entregar un concepto fue Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien habló con 'Espn'.

"Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas, un amigo me escribe cada vez: 'gol de Lucho'. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado nos ganamos el Balón de Oro", dijo el legendario número '10' del seleccionado colombiano, con su particular estilo y reconociendo su importancia a nivel internacional.

Desde su llegada a Bayern, Díaz Marulanda ha sido reconocido por su entrenador y por los directivos del club alemán, que lo consideran como el mejor refuerzo en este 2026, como quiera que no necesitó tiempo para adaptarse y entró en la sintonía con sus demás compañeros, a tal punto que completa 20 goles en todas las competiciones.



Próximos partidos de Bayern Múnich en Champions y en Bundesliga

Bayern Múnich afronta una semana decisiva en sus aspiraciones por el doblete de esta temporada 2025-2026. Los dirigidos por Vincent Kompany volverán a la acción en la UEFA Champions League este martes 10 de marzo, cuando visiten al Atalanta en Bérgamo por el partido de ida de los octavos de final. Sin apenas margen de descanso, el gigante bávaro retomará su camino en la Bundesliga el próximo sábado 14 de marzo, enfrentándose al Bayer Leverkusen en un duelo clave por el liderato del campeonato alemán.