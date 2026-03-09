Dávinson Sánchez, se tiene fe en Galatasaray vs. Liverpool: “No vinimos solo a intentarlo”

El defensor colombiano Dávinson Sánchez, figura del Galatasaray, compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de este martes 10 de marzo frente al Liverpool, correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Champions League, que se disputará en Estambul. El zaguero de la Selección Colombia habló sobre la mentalidad con la que el equipo turco afronta el desafío y el crecimiento que ha tenido el fútbol de ese país en los últimos años.

En ese sentido, Sánchez dejó claro que el Galatasaray no encara esta serie simplemente con la intención de competir, sino con el objetivo de demostrar su capacidad ante uno de los clubes más poderosos de Europa. “No vinimos aquí solo a intentarlo, vinimos a convencerlos de lo mucho que luchamos. Jugamos buenos partidos. Luchamos contra equipos que nos pusieron a prueba. Vinimos aquí para demostrar que queremos seguir en el Galatasaray y en Turquía. El fútbol turco ha evolucionado mucho”, dijo.

El central también se refirió al calendario reciente del equipo y al poco tiempo de descanso entre partidos, aunque restó importancia a ese factor debido a la magnitud del torneo que están disputando. “El hecho de que hayamos jugado un partido hace dos o tres días no significa nada; no necesitamos motivación extra para este partido. Esto es la Champions League. Estamos en el torneo de clubes más importante del mundo. Estamos completamente concentrados en el partido. No solo queremos sacar ventaja, sino también mejorar. También podemos mejorar fuera de casa. Esto es lo que queremos hacer como equipo, dar un paso adelante, y estamos concentrados en eso”. Con esa mentalidad, el Galatasaray espera aprovechar su condición de local en el partido de ida para buscar una ventaja en la serie.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en un partido del Galatasaray, por la Liga de Turquía Getty Images

Sánchez, quien a lo largo de su carrera ha pasado por clubes como Ajax y Tottenham Hotspur, también habló sobre el aprendizaje que ha adquirido con el paso de los años y la forma en que ha logrado manejar las responsabilidades dentro y fuera del campo. Así comentó que “a veces no es fácil de gestionar, pero es algo que se aprende con la experiencia y la carrera. No se trata solo de estar en el campo; ayudar a tu club es importante en cada acción. No se trata solo de mí. Estoy muy agradecido a mi entrenador y a mis compañeros. Me facilitan mucho el trabajo”. El colombiano también destacó el respaldo que recibe dentro del grupo y la importancia del trabajo colectivo.



Finalmente, el zaguero se refirió a su recorrido en la Champions League, dejando en claro que las estadísticas individuales no tienen valor si no están acompañadas por un impacto real en el rendimiento del equipo. En ese sentido afirmó: “A lo largo de mi carrera, he intentado desarrollar los hábitos adecuados. Estos números en la Champions League son muy buenos para mi carrera. Miro más allá. Simplemente estar ahí y acumular minutos, estar en el campo sin ayudar al equipo, no significa nada. Lo más importante es que el equipo tenga esa confianza”, finalizó el colombiano.