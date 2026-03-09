Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, se tiene fe en Galatasaray vs. Liverpool: “No vinimos solo a intentarlo”

Dávinson Sánchez, se tiene fe en Galatasaray vs. Liverpool: “No vinimos solo a intentarlo”

El defensor colombiano Dávinson Sánchez acudió a la rueda de prensa previa al duelo de Champions League entre Galatasaray y Liverpool, y dejó interesantes declaraciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, marcó un gol con Galatasaray contra Juventus, en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, marcó un gol con Galatasaray contra Juventus, en Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad