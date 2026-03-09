Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El triplete de Faustino Asprilla inspira al Newcastle antes de enfrentar al Barcelona

El triplete de Faustino Asprilla inspira al Newcastle antes de enfrentar al Barcelona

Eddie Howe, entrenador del Newcastle, recordó al histórico Faustino Asprilla y revivió los goles que le marcó al Barcelona hace 29 años. ¡No lo olvidan!

Por: AFP
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Faustino Asprilla en Newcastle vs. Barcelona.
Faustino Asprilla en Newcastle vs. Barcelona.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad