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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuáles podrían ser las causas de la muerte de Santiago Castrillón?, opina médico especialista

¿Cuáles podrían ser las causas de la muerte de Santiago Castrillón?, opina médico especialista

El fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20, tiene de luto al fútbol colombiano. Sucedió un día después de un desmayo en un partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Santiago Castrillón, jugador de Millonarios.
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios.
Millonarios.

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