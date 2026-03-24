¿Cuáles podrían ser las causas de la muerte de Santiago Castrillón?, opina médico especialista

Tras el fallecimiento del joven Santiago Castrillón, durante un encuentro entre Millonarios y Santa Fe en las canchas de Xcoli, por la categoría Sub-20; muchas dudas se han generado respecto a las causas de su muerte y los factores que pudieron haber influido en materia médica.

Es por eso que, en ‘Noticias Caracol’ charlaron en exclusiva con Catalina Blanco, médica especialista en la actividad física y el deporte; quien contó detalles de lo que pudo haber sucedido en el caso de Santiago, durante el encuentro frente a los ‘cardenales’.

“Primero mi mensaje de solidaridad y respeto para la familia, dado que estos hechos son lamentables y dolorosos, tanto para el fútbol como el deporte en general; Ahora, nosotros nos encontramos ante un deportista, menor de 35 años, y tenemos varias posibilidades que nos toca esperar el dictamen médico. Sin embargo, dentro de los escenarios tenemos sobre todo alteraciones eléctricas y estructurales, principalmente teniendo en cuenta desde la medicina del deporte, la miocardiopatía hipertrófica, alteraciones en las arterias coronarias y una miocardiopatía arritmogénica”, indicó de entrada la especialista.

No obstante, la doctora no solo analizó lo sucedido desde ese ámbito, pues también interpretó otro punto de vista médico, especialmente por el golpe de balón que había recibido en el pecho el jugador, antes de descompensarse.



"Por lo sucedido dentro del campo de juego, tenemos la posibilidad de poder plantear una conmoción cardíaca, que ocurre por un golpe directo, perpendicular, en un momento muy específico del ciclo cardíaco, que son eventos que no son predecibles y que pueden llegar a una arritmia maligna durante el desenlace. Estos hechos son pocos frecuentes, pero potencialmente graves. Mi recomendación a todos los padres y deportistas es de concientizar, nosotros como médicos del deporte, la importancia de una valoración precompetitiva; chequeos también por cardiología que nos ayudan a predecir y prevenir en algunos casos, estos eventos catastróficos en la práctica deportiva”, explicó la especialista Catalina Blanco.

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Para finalizar, la doctora enfatizó en la importancia de las revisiones médicas para evitar estas situaciones, también pidiendo que todos los clubes del fútbol colombiano cuenten con el equipo médico necesario: “Desde la parte en la medicina del deporte realizamos una valoración médica completa, un examen físico donde evaluamos si el deportista presenta soplos, presenta alteraciones en el pulso, presión arterial elevada y también evaluamos antecedentes familiares, teniendo en cuenta antecedentes de muerte súbita, antecedentes de enfermedades coronarias en la familia, que nos pueda ayudar a disminuir ese riesgo”.

“De igual manera, se debe exigir en los planteles, que los deportistas cuenten con una valoración médico-deportiva, donde por lo menos tengamos un chequeo, que exija un electrocardiograma y en algunos casos ecocardiogramas o exámenes muy específicos del tema. Un chequeo previo y durante la competencia”, concluyó la especialista.