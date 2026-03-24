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Gol Caracol  / Escándalo por amaño de apuestas; investigan a más de 40 jugadores, árbitros y directivos

Escándalo por amaño de apuestas; investigan a más de 40 jugadores, árbitros y directivos

Noticia de última hora le da la vuelta al mundo, por investigaciones a futbolistas, árbitros y hasta directivos, debido al tema de amaños de partidos.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en un partido de fútbol.
Acción de juego en un partido de fútbol.
Foto: Dimayor.

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