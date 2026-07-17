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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cambio en la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026; Boyacá Chicó vs. Nacional tendrá nuevo horario

Cambio en la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026; Boyacá Chicó vs. Nacional tendrá nuevo horario

Dimayor confirmó la modificación del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026. Será en Tunja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Boyacá Chicó vs. Nacional
Nacional
AFP

Este viernes, Dimayor dio a conocer una modificación de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, y se trata del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, que se disputará en el estadio La Independencia de Tunja.

Este encuentro que estaba programado a las 2:00 p.m. el día sábado 25 de julio y sufrirá ajuste para la hora de inicio del juego, por problemas externos al fútbol profesional colombiano.

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública el cambio de horario del partido Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. El encuentro deportivo se disputará el sábado 25 de julio a las 4:00 p.m", se leyó de entrada en el comunicado oficial.

"A pesar de haber requerido a los clubes y las ciudades que albergan el FPC con suficiente tiempo de antelación los cronogramas de compromisos de cualquier índole que pudieran afectar la programación del Fútbol Profesional Colombiano, hasta esta semana la DIMAYOR fue notificada de la carrera Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, con la cual la Comisión Local de Tunja adivirtió de no poder realizar el partido en el horario inicialmente programado", culminó.

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Novedades en las plantillas de Boyacá Chicó y Nacional

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El cuadro 'verdolaga' estrenará no solo técnico en su banquillo, Lucas González dirigirá al reciente subcapeón y además contará con el regreso de su arquero que se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2026: el argentino Franco Armani. El guardameta regresó tras ocho años, luego de un exitoso paso en River Plate, y ahora se perfila como titular del club antioqueño, tras la salida de David Ospina y 'Chipi' 'Chipi' Castillo.

"El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco", fue lo que escribió la cuenta del club, dandole la bienvenida al futbolista de 39 años.

Por su parte, el cuadro 'ajedrezado' se reforzó en la última semana con Jefferson Mena, capitán y campeón con Bucaramanga, además de Sebastián Peñaloza e Isaac Camargo.

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