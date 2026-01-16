Síguenos en:
RB Leipzig vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

RB Leipzig vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Empezó la segunda vuelta de la Bundesliga y el equipo de Luis Díaz visita a RB Leipzig, en el Red Bull Arena, por la fecha 18, en busca de ampliar su diferencia como líder.

Por: AFP
Actualizado: 16 de ene, 2026
