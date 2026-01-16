Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo en el ecuador de la Bundesliga, el Bayern Múnich parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato germano, aunque el RB Leipzig tendrá ocasión el sábado de dar algo de suspense a la competición.

El Leipzig (3º a 15 puntos del Bayern) se despidió prácticamente de sus opciones de título justo antes de Navidad, con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas de 2025.

Comenzó el año con una victoria por 2-0 frente al Friburgo, que le permitió conservar puesto en el podio, aunque está empatado con el Stuttgart, que el domingo recibirá al Unión Berlín. Ahora recae sobre el club respaldado por la multinacional de la bebida energética, en esta decimoctava jornada, la responsabilidad de lograr lo que nadie hizo en la primera vuelta del campeonato germano: derrotar al gigante bávaro.

El Bayern cerró el miércoles con una victoria en Colonia (3-1) una primera vuelta impecable, con 15 victorias y dos empates. Sin embargo, su enfermería no deja de crecer, pero eso no parece afectar al equipo dirigido por Vincent Kompany.



El último en incorporarse a la lista de bajas es el centrocampista Konrad Laimer, uniéndose a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Josip Stanisic, lesionados, Alphonso Davies y Sacha Boey por enfermedad y el senegalés Nicolas Jackson, en Marruecos para disputar con su país la Copa de África de Naciones.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Colonia - Foto: AFP

Publicidad

RB Leipzig vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

El duelo entre los 'toros rojos' y los 'bávaros' tendrá el pitazo inicial este sábado a las 12:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá observar a través de la pantalla de 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las mejores jugadas de Lucho Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Cinco meses después de sufrir una goleada por 6-0 en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich, el capitán del RB Leipzig, David Raum, confía en que su equipo, en constante mejora, pueda hacer daño al líder.

Publicidad

El implacable Bayern dio la voz de alarma a la competencia en el primer partido de la temporada, con un hat-trick de Harry Kane en la segunda mitad, un doblete de Michael Olise y un gol de Luis Díaz en su debut en la Bundesliga.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Leipzig. AFP.

Con la mitad de la temporada disputada, el Bayern, que bate récords, se mantiene invicto y es oficialmente el mejor equipo de la historia de la Bundesliga a estas alturas.

Tras una reconstrucción veraniega, la primera bajo la dirección del "Director Global de Fútbol" Jürgen Klopp, el entrenador Ole Werner y varios jugadores nuevos debutaron en la Bundesliga con el Leipzig contra el Bayern.

En declaraciones a AFP y otros medios el jueves, Raum calificó al Bayern como "el mejor equipo del mundo en este momento", pero esperaba un partido "completamente diferente" esta vez. "Nos arrasaron", admitió Raum, pero añadió: "Tenemos jugadores nuevos y jugamos de forma completamente diferente a como empezamos la temporada. Ahora, el entrenador nos entiende mejor y sabe cómo jugamos, y nosotros entendemos mejor lo que espera de nosotros".