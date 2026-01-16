¿Cuándo juega Millonarios en Liga Betplay 2026-I? Hay buena noticia para hinchas

Millonarios se estrenará en la Liga Betplay 2026-I con una renovada plantilla, en la que el regreso de Radamel Falcao García es la mayor novedad, y con la meta de volver a ser protagonista de primer orden bajo las órdenes del entrenador Hernán Torres.

Para ello, el plantel se preparó con 2 partidos amistosos de carácter internacional frente a los 2 equipos más grandes de Argentina: River Plate, con el que cayó 1-0 en Uruguay, y Boca Juniors, con el que empató 0-0 en ‘La Bombonera’, de Buenos Aires.

Tras la gira, el equipo azul quedó listo para sus retos de la temporada, que están puestos en 2 frentes: la competencia local y el duelo de eliminación directa por Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en Medellín el 4 de marzo.

Con la pretemporada concluida, su inicio será en condición de visitante frente a Atlético Bucaramanga en uno de los encuentros más atractivos de la jornada inicial de la liga colombiana. Días después, actuará por primera vez frente a su público contra Junior de Barranquilla, vigente campeón.



¿Cuándo juega Millonarios en Liga Betplay 2026-I?

La escuadra bogotana visitará al Bucaramanga el sábado 17 de enero a las 8:30 de la noche en el estadio Américo Montanini (anteriormente Alfonso López), de la capital santandereana, donde la dirección arbitral estará a cargo del juez central Jairo Mayorga, del Tolima.



Posteriormente, el domingo 25 del mismo mes, en cumplimiento de la segunda fecha, recibirá a Junior de Barranquilla a las 6:10 p. m. en el estadio El Campín, donde la afición azul tendrá su primer contacto con la plantilla actual.

Publicidad

Primeros partidos de Millonarios en 2026:

⦁ De visitante: vs. Bucaramanga (enero 17, a las 8:30 p. m.)

⦁ Le local: vs. Junior (enero 25, a las 6:10 p. m.)



Noticia para hinchas de Millonarios: podrán ir a Bucaramanga

Los aficionados ‘embajadores’ recibieron autorización para acompañar a su equipo a la capital santandereana, donde no operará la medida de cierre de fronteras para fanáticos visitantes.

Así lo indicó la Oficina de Gestión del Riesgo de esa ciudad, que habilitó mil entradas para seguidores del club azul, quienes se deberán ubicar en la tribuna norte.

Publicidad

Sin embargo, hay reglas y restricciones, ya que a los hinchas azules solo se les permitirá portar prendas alusivas a su equipo, mientras que no podrán entrar con instrumentos musicales, pancartas, banderas, astas, pólvora y demás elementos.

En video, así fue la pretemporada de Millonarios en Uruguay y Argentina: