Partidos Liga Betplay 2026; así se jugará la primera fecha en la que Millonarios viaja a Bucaramanga

Partidos Liga Betplay 2026; así se jugará la primera fecha en la que Millonarios viaja a Bucaramanga

Desde este viernes y hasta el lunes 19 de enero se moverá el balón en los estadios de Colombia, con Nacional recibiendo a Boyacá Chicó y Junior vs. Tolima, como duelo destacado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Millonarios se enfrentó a River Plate en partido de preparación.
