Cuándo es la final Tolima vs Junior, en la Liga BetPlay 2025-II: se define el campeón

Tolima vs Junior es la final definida de la Liga BetPlay 2025-II, luego de que ambos equipos ganaran en sus respectivos grupos de cuadrangulares, mostrando un alto nivel y consiguiendo de esta manera continuar en carrera en la disputa por el título de final de año.

El equipo 'pijao' tuvo un gran 'todos contra todos' y lo ratificó en esta ronda de semifinales del fútbol colombiano, a punta de buen fútbol, resultados y goles. De hecho, gracias a eso y a los 14 puntos en el grupo B, cerrará la definición ante su gente en el estadio Manuel Murillo Toro.

De su lado, el Junior también entró con decisión a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, y a pesar del traspié de este domingo perdiendo 2-1 con el Medellín, dejó grandes sensaciones.



Cuándo se juegan las finales de Tolima vs Junior, por Liga BetPlay 2025-II

El primer partido de la final del segundo semestre del fútbol colombiano será este viernes 12 de diciembre, a las 8:00 p.m.. Ese encuentro será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Luego, el martes 16 sería el duelo de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2025-II, en el Manuel Murillo Toro, a las 7:30 p.m. también por hora por definir por parte de la Dimayor, para conocer al nuevo campeón, tras el título conseguido el torneo pasado por Independiente Santa Fe.



Tolima vs Junior - Foto: Colprensa

Publicidad

Así las cosas, se vienen días importantes de preparación para Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, para analizar a su rival y buscar los resultados y el juego necesarios para levantar el título de final de año en el fútbol colombiano.

Cabe recordar que los 'tiburones' van por estrella número 11, mientras que los 'pijaos' por la cuarta en su historia. La más recientes de los rojiblancos fue en 2023-II derrotando al Medellín. Por su parte, en los de Ibagué fue el 2021-I, venciendo a Millonarios.



Así llegó el Tolima a la final de la Liga BetPlay 2025-II:

El equipo dirigido por Lucas González fue protagonista inicialmente en el 'todos contra todos', quedando en el segundo puesto de la tabla de posiciones general, con 38 puntos, consiguiendo la ventaja deportivo o más conocida como el 'punto invisible'. En la campaña en esa ronda del campeonato ganaron 12 partidos, empataron 2 y perdiendo 6, con 29 goles a favor y 17 en contra.

Publicidad

Ya en los cuadrangulares finales el Deportes Tolima revalidó su alto nivel, y en el grupo B logró vencer a Santa Fe, Bucaramanga y Fortaleza, para ser líder con 14 puntos, pasar a la final y de hecho clasificar a falta de una fecha por disputarse.



Así llegó el Junior a la final de la Liga BetPlay 2025-II:

Los 'tiburones' comenzaron volando a la fase del 'todos contra todos', pero tuvieron un bache y al final clasificaron en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 35 puntos, a cuatro unidades del lpider que fue Independiente Medellín. 10 ganados, 5 empatados y 5 perdidos fue el balance del elenco dirigido por Alfredo Arias.

Al Junior de Barranquilla le tocó el denominada 'grupo de la muerte' en los cuadrangulares finales, junto a Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín, pero supo mostrar jerarquía y con tres triunfos, dos igualdades y solamente una derrota, consiguió dominar el grupo A, con 11 puntos, tres más que sus perseguidores.