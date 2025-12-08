Junior es finalista de la Liga BetPlay II-2025; cayó 2-1 con Medellín, pero América le dio una mano

Este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín venció 2-1 a Junior por la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. El 'tiburón' clasificó a la final gracias a la victoria del América sobre Nacional.

El árbitro Jhon Ospina dio el pitazo inicial y el 'poderoso' de inmediato se adueñó de la pelota mientras que el 'tiburón' se defendió y le apostó al contrataque.

La primera opción se dio a los 10 minutos y fue para la visita. José Enamorado remató de media distancia, pero la pelota se fue desviada. DIM le respondió con la misma fórmula a través de Jaime Alvarado y Jarlan Barrera al 18' y 20', respectivamente.

Medellín vs. Junior. COLPRENSA.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo insistieron y lograron su cometido al 28'. Francisco Pydriszewski recibió una pelota fuera del área y se la cedió a Brayan León, quien remató de primera y con mucha rosca, enviando la pelota al fondo de la red.



Junior salió un poco más de su terreno y consiguió un penalti al 32'. Yimmi Chará remató y la pelota pegó en la rodilla y luego en la mano de Esneyder Mena. El juez central Ospina no lo dudó, pero de ahí en adelante vino una espera de casi ocho minutos mientras el VAR revisaba.

Al 40' se autorizó el cobro, no obstante, Edwin Herrera le pegó muy suave al balón y el arquero Éder Chaux atajó sin problemas.

Sobre el final del primer acto, Medellín amplió la cuenta en el marcador. Barrera cobró un tiro de esquina, Kevin Mantilla cabeceó, Mauro Silveira atajó, pero en el rebota José Ortiz no perdonó.

DIM se fue al descanso ganando 2-0.

El entrenador Alfredo Arias metió la mano en Junior y envió al campo a Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Jhomier Guerrero.

El efectivo positivo se dio de inmediato y el 'tiburón' descontó al 49'. Castrillón armó una pared con Gullermo Paiva y después definicó con un tiro de pierna derecha.

De ahí en adelante el juego se tornó muy trabado y Junior le apostó a defenderse bien porque en ese punto sabía que América vencía a Nacional, resultado que le favorecía.

Finalmente, Medellín ganó 2-1, pero Junior se clasificó a la final, tras culminar primero del grupo A con 11 puntos, en los cuadrangulares finales.

Ficha técnica

Independiente Medellín: Eder Chaux, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Juan Arizala, Léider Berrío, Jaime Alvarado, Alexis Serna, Jarlan Barrera (Ménder García - 77'), Brayan León (Leyser Chaverra - 65') y Francisco Pydriszewski (Luis Sandoval - 85'). DT: Alejando Restrepo.

Junior: Mauro Silveira, Edwin Herrera, Javier Báez (Lucas Monzón - 79'), Jermein Peña, Yeison Suárez (Jhomier Guerrero - 46'), Didier Moreno, Carlos Esparragoza (Téofilo Gutiérrez - 46'), Jesús Rivas (Bryan Castrillón - 46'), Yimmi Chará, José Enamorado y Guillermo Paiva (Steven Rodríguez - 60'). DT: Alfredo Arias.

Árbitro: Jhon Ospina.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Goles: Brayan León (29'), Bryan Castrillón (39') y José Ortiz (45+10').