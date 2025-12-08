Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior es finalista de la Liga BetPlay II-2025; cayó 2-1 con Medellín, pero América le dio una mano

Junior es finalista de la Liga BetPlay II-2025; cayó 2-1 con Medellín, pero América le dio una mano

Pese a perder con Independiente Medellín, Junior culminó primero del grupo A de los cuadrangulares finales y luchará por la estrella de navidad contra Deportes Tolima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Medellín vs. Junior.
Medellín vs. Junior.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad