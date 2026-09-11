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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo jugará James Rodríguez con Nacional? habló el '10', Lucas González y el Presidente del verde

¿Cuándo jugará James Rodríguez con Nacional? habló el '10', Lucas González y el Presidente del verde

Hace pocos minutos se dio la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional y quedaron algunas precisiones, tras escuchar a las voces oficiales.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodríguez, entrenando con sus compañeros
James Rodríguez, entrenando con sus compañeros
Foto: @nacionaloficial en X

"Estoy listo". Esa fue la respuesta de James Rodríguez cuando le preguntaron por el día y el partido en el que comenzará a escribir su historia como jugador de Atlético Nacional, que el jueves lo anunció y que este viernes lo presentó en una rueda de prensa realizada en la sede deportiva de Guarne, en el oriente de Antioquia.

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Pese a no jugar oficialmente desde el pasado 7 de julio, cuando estuvo en la cancha 65 minutos en Colombia vs. Suiza, del Mundial 2026; al mediocampista cucuteño de 35 años se le vio con ganas y dispuesto a saltar a la cancha pronto en el marco de la Liga Betplay II.

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A ese par de palabras que dejó escapar Rodríguez Rubio, también se sumó Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, quien dejó ante la opinión pública un detalle. "En medio de las negociaciones, voy a contar una infidencia. Todos nos pusimos a punto para cumplir un mandato que dio James, él dijo, no sé que van a hacer, pero háganlo rápido porque yo quiero jugar el domingo. Esa es la intención de James, de querer llegar para competir y pelear por todo, eso es algo importante, que habla de lo que es él", dijo el máximo dirigente de los 'verdolagas', que agradeció a la familia Ardila Lulle, dueños del equipo, por haber hecho realidad la rimbombante contratación.

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