¿Cuándo será el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios?

Millonarios confirmó en sus redes sociales y todas sus plataformas el regreso de Falcao García, quien se había marchado en junio de 2025, tras jugar un año. Si bien la noticia ha calado de manera muy positiva en la hinchada y en todo el entorno azul, ver al delantero en cancha de nuevo con la camiseta del club capitalino demorara un poco, puesto que tiene una sanción que le impuso la Dimayor, justo después de disputar su último partido.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2024, cuando Millonarios perdió 2-1 con Independiente Santa Fe, por la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I. El samario anotó un golazo de tiro libre en el último suspiro del encuentro, pero terminó muy 'caliente' y enojado. En la rueda de prensa posterior, puso la cara ante la eliminación, pero sorprendió con sus duras palabras en una versión suya nunca antes vista.

"Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios", dijo 'El Tigre' visiblemente molesto, en un semestre en el que anotó seis goles en 13 juegos.

Como era de esperarse, tales señalamientos contra el arbitraje no pasaron desapercibidos y el Comité Disciplinario lo castigó con cuatro fechas de sanción y 21 millones de pesos colombianos. Ante su salida, quedaba en el aire si tal sanción sería realidad. Ahora, con su regreso ya confirmado, García Zárate se perdería los partidos contra Atlético Bucaramanga, Junior, Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Dicho esto, el experimentado atacante tendría su reestreno en la fecha 5 contra el Deportivo Cali, en el estadio Palmaseca. Eso sí, habrá que esperar si la situación cambia porque Millonarios estaría buscando reducir la suspensión y por ende podrían volver a las canchas antes de lo previsto.