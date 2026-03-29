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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido suspendido entre Llaneros vs. Once Caldas, por Liga?

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido suspendido entre Llaneros vs. Once Caldas, por Liga?

La Dimayor publicó un reciente comunicado, referente a la nueva decisión respecto al juego entre Llaneros y Once Caldas, que se debió suspender por tormenta eléctrica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Estadio Bello Horizonte Rey Pelé en Villavicencio, inundado por las fuertes lluvias.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé en Villavicencio, inundado por las fuertes lluvias.
Foto: Pantallazo de X.

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