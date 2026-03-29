¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido suspendido entre Llaneros vs. Once Caldas, por Liga?

Hace un par de minutos, la Dimayor publicó un comunicado oficial en sus redes sociales y página web, en donde dio la decisión final para el duelo entre Llaneros y Once Caldas, que se tuvo que suspender por las fuertes condiciones climáticas en Villavicencio.

Y es que, el encuentro que estaba programado para el viernes 29 de marzo, a las 8:30 p.m. (hora colombiana); ahora se deberán jugar los poco menos de 80 minutos restantes del encuentro este lunes. Eso sí, con la ventaja parcial por 1-0 para los de Manizales, que consiguieron a los ocho minutos, con un tanto de Jefry Zapata.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Llaneros FC vs. Once Caldas DAF, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido suspendido debido al mal clima en la ciudad de Villavicencio. Desde el IDEAM informan la imposibilidad de continuar con el juego ya que la tormenta eléctrica podría continuar hasta las horas de la madrugada. Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 30 de marzo, a las 10:00 a.m.", indicó de entrada el comunicado del máximo organismo del fútbol colombiano.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el partido entre @ClubLlanerosFC vs. @oncecaldas, correspondiente a la Fecha 14 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al… pic.twitter.com/hJTDSp7QrV — DIMAYOR (@Dimayor) March 30, 2026

Sumado a eso, la Dimayor explicó las razones de la decisión tomada, dejando claro que jugar el encuentro en el horario inicialmente programado, ponía en riesgo el bienestar de todos los protagonistas del espectáculo: “La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso. Agradecemos la comprensión y colaboración de ambos equipos frente de la difícil situación que no depende directamente de la institución”.



¡Una jornada de altas y bajas!

Uno de los equipos más beneficiados en la fecha 14 es el Deportivo Cali, quien respiró profundo y consiguió tres puntos en casa al vencer 1-0 al Deportivo Pereira. Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel son décimos con 19 puntos y se metieron con este triunfo en la lucha por conseguir un cupo entre los ocho que clasifican a los cuadrangulares semifinales.



El tanto de la victoria fue obra del veterano delantero Avilés Hurtado, de penalti, al minuto 39.

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Deportivo Pereira, que no ha ganado este semestre y es último con 6 puntos, desperdició un penalti al 66, en un cobro lanzado por el atacante Jhon Largacha que atajó el portero Alejandro Rodríguez, quien reemplaza al veterano Pedro Gallese que está con la selección de Perú.

El partido entre Llaneros vs. Once Caldas fue detenido por tormenta eléctrica.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/dzELZpXpGQ — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

En otros partidos de la jornada, Águilas Doradas se impuso por 1-0 a Alianza, Independiente Santa Fe ganó por 1-2 al Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo derrotó por 1-0 a Boyacá Chicó y Deportes Tolima venció por 3-1 a Jaguares.

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La jornada culmina el lunes con los partidos entre Llaneros – Once Caldas, Independiente Medellín - América de Cali y Millonarios - Fortaleza.