"Lamine Yamal es un jugador fantástico; es importante a tener futbolistas con esa magia"

El técnico Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, rival este domingo del Barcelona en el trofeo Joan Gamper, ha calificado a Lamine Yamal como "un jugador increíble" y ha comentado que es importante tener "a jugadores con esta magia" en un fútbol que se ha convertido en "un tanto robótico".

Así lo ha comentado Fàbregas, canterano del Barcelona, que triunfó en el Arsenal de Arsene Wenger y con los azulgrana de Pep Guardiola entre 2011 y 2014, en la víspera del encuentro ante los catalanes.

Durante su comparecencia ante los medios, en la sala de prensa del estadi Johan Cruyff, donde se jugará mañana el partido, Cesc Fàbregas ha admitido que la sensación de regresar a la que fue su casa es "muy bonita", aunque ha recordado que su equipo está en Barcelona para afrontar "un partido muy importante" para su equipo.

Y es que de hecho el Como, una de las sensaciones del pasado campeonato italiano, se ha reforzado con vistas a esta próxima temporada y cuenta en sus filas con dos exbarcelonistas: Sergi Roberto y Alex Valle.

Preguntado sobre futuras incorporaciones, una de ellas podría ser la del meta del Barça Iñaki Peña, que no cuenta para Hansi Flick, Fàbregas ha comentado, en general, que si existen "oportunidades de mercado" se analizarán. "Nosotros queremos traer a jugadores que sientan nuestra idea de juego", ha explicado.

En cuanto al Barça actual, el técnico del Como ha rehusado hablar sobre la situación de Marc André ter Stegen, porque, según asegura, "no sabe bien" lo que ha ocurrido y por eso prefiere no opinar al respecto.

Sí se ha referido a cómo ha evolucionado el sistema de juego de los azulgrana con Hansi Flick al frente, especialmente en lo que respecta al sistema defensivo, que calificó de "muy novedoso e interesante", por lo que admite que tienen ganas de enfrentarse a este sistema mañana.

También ha alabado el papel de Pedri González en el juego del Barça y ha comentado que el fútbol necesita a jugadores como el canario, un jugador que le encanta, según dijo.

Debido a su conocimiento del fútbol inglés por su paso por diferentes equipos de la Premier, a Cesc le preguntaron sobre Marcus Rashford, el último fichaje del equipo catalán. Cree que es "un fichaje acertado" para el Barça y está convencido de que "aportará mucho".