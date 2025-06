Daniel Torres: “Cada final es distinta, no estamos relajados pero sí hay confianza en Santa Fe"

En Santa Fe todo es “confianza” de cara al partido en el estadio Atanasio Girardot, en el que disputarán el título de la Liga BetPlay 2025-I frente a Independiente Medellín, algo que transmitió el propio Daniel Torres, este sábado.

En la rueda de prensa previo al compromiso de este domingo en territorio antioqueño, el capitán y experimentado mediocampista habló de cómo están en las huestes de los ‘cardenales’.

“Contento de estar acá nuevamente, entre más veces pueda estar acá, más tendré oportunidades de títulos. Afrontar la final como las he afrontado, no me quedo solo con las últimas, también he ganado títulos. Las juego de la misma manera, esperando tener el resultado de las primeras seis y no de las últimas tres finales”, comenzó diciendo Daniel Torres sobre su experiencia en definiciones por el título.

Acá más declaraciones de Daniel Torres previo a la final Medellín vs Santa Fe:

*Su pasado en el DIM

“Yo afronto esto con mucho respeto hacia el equipo que enfrentaré, su gente que conozco, pero tengo la responsabilidad y el deber de defender los colores de Santa Fe, vengo por ese título. Si me preguntas contra quién quería enfrentarme no hubiera dicho Medellín, pero es el que tengo al frente”.

*Unión hinchada y equipo

“Creo que entendimos que unidos era la forma, que juntos debíamos recorrer el camino. Desde ahí Santa Fe fue adelante con el respaldo de su gente, tiene garra y corazón y eso hizo que el equipo estuviera acá. Agradecerles por el acompañamiento y se han dado cuenta que han sido importantes”.

*Cerrar la final de visitantes

“La dificultad parte desde el buen equipo que son, se fortalecen con su gente, podremos encontrar dificultades pero intentaremos como siempre y lo hemos demostrado de visitante, que eso sea una debilidad para ellos y podernos afianzar y conseguir el resultado que queremos que es la victoria y la obtención del título”.

Medellín vs Santa Fe, final Liga BetPlay 2025-I - Foto: Colprensa

*Francisco Chaverra, bien vigilado

“No hay algo especial con él, conocemos su fortaleza y debilidades e intentaremos que se ocupe más por vuestra parte ofensiva, que mientras le tengamos en esa función lo tendremos lejos de nuestra portería y con menos riesgo”.

*Tranquilidad en Santa Fe

“Así como cada partido es diferente, cada final es distinta, no hay un relax pero si hay confianza en lo que podemos conseguir, es cierto que venimos en igualdad pero con lo que hemos vivido como equipo y todo lo que hemos conseguido y las experiencias que hemos tenido hace que se genere confianza y seguridad para pelear por el título”.