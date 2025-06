“Medellín y Santa Fe son equipo de gente humilde, trabajadora, pero con garra y sentimiento”

Ya todo está listo, agendado y hay expectativa por lo que será el partido definitivo de la Liga BetPlay 2025-I, en el que Medellín y Santa Fe se disputan el título del primer semestre del fútbol colombiano.

Y por eso, en la previa de la final de vuelta en Gol Caracol hablamos con Roberto Carlos Cortés, ídolo e hincha del DIM, que jugó en tres etapas en el 'poderoso' y pudo ser campeón en el año 2002.

¿Qué decir del Medellín finalista?

"Creo que es muy merecido. Fue un año pasado bastante complicado para el grupo del profe Restrepo. Contra todos empezó bien, y luego, a mitad de torneo, tuvo ese épico bajo que tuvo el equipo, y se empezó a dudar. Pero siempre hablaba con mis amigos, o se llegaba al tema, y decía que esperaran, que el profe Restrepo cuando los jugadores le entiendan el mensaje que quiere dar, el modelo que a él le gusta jugar, DIM será un equipo diferente a todos. No es porque llegó a la final, sino que ha demostrado contra todos los rivales grandes que es un equipo fuerte, intenso, fuerte mentalmente. Se va viendo el trabajo del profe, porque por él comenzó la mente fuerte"

¿Cuál es el mejor jugador del Medellín?

"A Restrepo lo criticaron mucho, lo señalaron, pero después le trasladó esa confianza, digamos, a jugadores como Daniel Londoño, que estaba por allá encerrado, y comenzó a competir y demostrar que todo es mental. Mirá que se paró y es el mejor del torneo de todo el equipo. Es un grupo de trabajo, pero así como lo criticamos cuando hizo cosas que no debió hacer, ahora lo elogio y lo pongo como ejemplo. Todos los que juegan al lado de Londoño: Ortíz, Torijano, Palacios... el que juegue ahí se llena de confianza".

¿Qué tal la relación de la hinchada y el equipo?

"Son muchas tristezas. Donde Medellín hubiese quedado campeón la tercera parte de los subcampeonatos, estaría a par con Nacional, creo. Ya debe terminar pero también va en nosotros, los hinchas, que somos fieles y aguantadores, pero nos volvimos negativos. Entonces, toda esa mala energía se la transmitimos al jugador. Decimos que siempre nos pasa lo mismo, pero debemos pensar en ser campeones, respetando a Santa Fe".

¿Qué opina de Santa Fe?

"Un digno rival, un equipo diferente a todos. Santa Fe es un equipo directo, que va a lo que va: al frente, se recoge, son cerraditos, uniditos y en dos o tres están en el otro arco y sáquela".

¿Ve favorito al Medellín?

"Los partidos hay que jugarlos, pero esperemos, con la ayuda de Dios, el 29 de junio, a las 8:30 de la noche, poder tener esa tranquilidad y alegría nuevamente, y ponerle la séptima que ha sido tan esquiva. Toca sufrir, eso se sabe que con Medellín toca, pero eso es lo más bonito. Oiga, ya tengo la ruda ahí arriba lista"

¿Usted piensa que Medellín y Santa Fe son parecidos?

"Son equipos que son de la gente humilde, que sufre más para un plato de comida, pero no fallan al estadio. Son esa garra y sentimiento, ese amor desde adentro. Santa Fe es muy parecido, el equipo del pueblo, trabajador, que tiene problemas para muchas cosas. Se quedaron los grandes porque es la realidad. Mostraron ambos el carácter y están ahí"

¿Qué opina de Hugo Rodallega?

"Admiración total, primero, para Rodallega, que creo que lo mismo que ha pasado con todos los veteranos: que nadie pensaba lo que había hecho, y lo que le falta por hacer".

¿Qué opina de Washington Aguerre?

"Me encanta tenerlo ahí, defendiendo el arco de Medellín. Es un jugador diferente, odiado por los rivales, pero me encanta que esté con nosotros y contagie a los demás compañeros de esa garra. Porque en la cancha hay que pelear con el árbitro y el rival. Ya casi no se hace, pero hay que pelear sanamente por lo suyo".

Roberto Carlos Cortés con el Medellín - Foto: Colprensa