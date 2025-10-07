Danovis Banguero y su buena pegada; el palo le negó el gol en Millonarios vs. América

Millonarios recibió en la noche de este martes a América de Cali en el marco de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. El compromiso en El Campín tuvo grandes acciones como la que protagonizó Danovis Banguero para los 'embajadores'.

Al minuto 20, el conjunto azul bogotano tuvo una jugada de cobro de pelota quieta y frente a la misma se paró Banguero. El número '20' cobró de zurda por encima de la barrera y la esférica terminó estrellándose en el palo. Los hinchas de Millonarios en las tribunas se lamentaron.



