Darwin Machís y un debut para el olvido con América: brutal patada y expulsión

América de Cali tuvo un brillante debut en la Liga BetPlay I-2026, tras vencer 3-0 a Internacional de Bogotá con Yeison Guzmán como figura, quien anotó doblete. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los 'escarlatas' ya que el extremo Darwin Machís tuvo un estreno para el olvido luego de ser expulsado apenas seis minutos de haber ingresado.

A los 73 minutos, Machís saltó al gramado para ocupar el lugar de Tilman Palacios. De inmediato recibió el apoyo de los hinchas a través de aplausos y es que no es para menos, puesto que se trata de un jugador con pasado en la Selección de Venezuela y que ha vestido la camiseta de clubes como Granada, Huesca, Udinese, Leganés, Cádiz, Real Valladolid, entre otros.

Seis minutos más tarde, al 79', Machís estaba apoyando en defensa, no obstante, lanzó una dura patada sobre la pierna de Bayron Caicedo. El venezolano reconoció de inmediato su error, pidió disculpas y se fue a las duchas al ser expulsado por el árbitro Héctor Rivera.