Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Darwin Machís y un debut para el olvido con América: brutal patada y expulsión

Darwin Machís y un debut para el olvido con América: brutal patada y expulsión

El extremo Darwin Machís, de gran recorrido internacional y con pasado en la Selección de Venezuela, apenas jugó seis minutos en su estreno con América frente a Internacional de Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Darwin Machís, jugador del América de Cali.
Darwin Machís, jugador del América de Cali.
América de Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad