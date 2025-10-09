Síguenos en::
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno, homenajeado en partido contra Nacional: completó 400 partidos con Once Caldas

Dayro Moreno, homenajeado en partido contra Nacional: completó 400 partidos con Once Caldas

El delantero de Once Caldas, Dayro Moreno, vivió un emotivo momento segundos antes de que rodara la pelota en el estadio Palogrande.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Dayro Moreno, máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025.jpg
Dayro Moreno, inalcanzable en Copa Sudamericana 2025.
Foto: Once Caldas.

