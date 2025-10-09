Dayro Moreno, homenajeado en partido contra Nacional: completó 400 partidos con Once Caldas

Este jueves 9 de octubre quedará para siempre en la memoria de Dayro Moreno, puesto que completó 400 partidos con el Once Caldas y en pleno duelo contra Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

El 'blanco blanco' no podía dejar pasar desapercibida esta fecha, sobre todo tratándose máximo goleador histórico colombiano con 375 anotaciones. Antes del pitazo inicial en el estadio Palogrande, el DT Hernán Darío 'El Arriero' Herrera le dio a delantero una camiseta del equipo con la impresionante cifra como dorsal. El nacido en El Chicoral, Tolima, no dudó en posar y tomarse una foto junto a todos su compañeros.

Vea el homenaje de Dayro Moreno: