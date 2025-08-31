Dayro Moreno y las uñas exóticas con las que se unirá a la Selección Colombia; identificado

Dayro Moreno está más que listo para su regreso a la Selección Colombia, tras recibir el llamado del técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, siendo la principal sorpresa en la convocatoria para los dos duelos de Eliminatorias Sudamericanas.

Para el experimentado delantero (39 años), que pasa por un buen momento goleador, ha sido un motivo de orgullo y felicidad que fuera tenido en cuenta, por lo que se alistó con bombos y platillos para irse a Barranquilla. Fiel a su estilo decidió hacerse un retoque en sus uñas para dar de qué hablar.



Las uñas de Dayro Moreno para unirse a la Selección Colombia

A través de sus redes sociales el propio futbolista tolimense dejó ver cómo se pinto las uñas, de forma exótica, antes de viajar a Barranquilla y ponerse a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo y no solo destacar con sus goles y calidad en cancha, sino también con su apariencia.

Dayro Moreno se pintó las uñas con un balón de fútbol, una bandera de Colombia, un corazón con los colores de nuestro país y para finalizar con una camiseta de la Selección, con el número 17 que es el que normalmente usa en los equipos en los que juega.

Esta particular decisión del goleador del Once Caldas no pasó desapercibida en redes sociales, en especial por el impacto mediático y también de los hinchas de la 'tricolor', quienes se emocionaron con la convocatoria de Moreno Galindo, quien luego de 9 años regresa al combinado nacional.



Así le ha ido a Dayro Moreno con la Selección Colombia

El delantero tolimense ha vestido la camiseta de la ‘tricolor’ desde la Sub-20 con la que quedó campeona del Sudamericano de la categoría en el año 2005.

Dayro Moreno y James Rodríguez. EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Ya con la de mayores fue convocado en las Eliminatorias Sudamericanas de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y ahora también siendo llamado para el del 2026. En cuanto a Copa América jugó la del 2011 en Argentina (3 partidos) y en la Centenario 2016 (3 partidos).