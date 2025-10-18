"De Nacional se dice que le pitan penales fijos por partido; esta vez el árbitro los favoreció"

Luego de igualar por 2-2 frente a Atlético Nacional; René Rosero, quien es el entrenador de Deportivo Pasto, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y dio contundentes declaraciones, que ya dan de qué hablar en el fútbol colombiano.

Y es que, enfatizando sobre la pena máxima que le pitaron sobre el final a los ‘verdolagas’, con el que justamente rescataron un punto con el 2-2; el estratega ‘volcánico’ no se guardó nada en la conferencia.

“Hablar del arbitraje es un tema complejo; sí en tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea porque hubo jugadas en las que él estaba muy cerca y él tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que las decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable. No estoy diciendo que están favoreciendo a Atlético Nacional, pero en el fútbol, con Nacional se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido, entonces es un tema para revisar. Con eso no estoy condenando a los jueces, ni mucho menos”, indicó de entrada René Rosero.

Nacional vs Pasto Liga BetPlay 2025-II - Foto: Colprensa

Sumado a eso, el entrenador de Pasto enfatizó en que se sintió afectado por las decisiones arbitrales contra el equipo paisa: “Considero que nos cobró faltas donde nos condición con amarillas, pero también el rival hizo faltas donde no condicionó con amarillas, entonces ante la duda tiene que resaltar la imparcialidad y no beneficiar al equipo más grande”.



“Ellos son los encargados de impartir la justicia y es respetable, ya son decisiones que se tomaron; si fueron bien tomadas o no pues ya lo decidirán ellos también porque tienen que revisar, pero prácticamente es eso, considero que el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que favoreció al rival”, concluyó René Rosero en conferencia de prensa.



Nacional y un empate que los acerca a las finales

Atlético Nacional rescató un punto este sábado y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana tras empatar 2-2 con Deportivo Pasto en la jornada 16 del Torneo Finalización.

Dairon Asprilla abrió el marcador para el equipo antioqueño al minuto 13, pero unos quince minutos después Nacional se quedó con diez hombres por la expulsión de Marlos Moreno, quien golpeó a un defensor del conjunto pastuso en el estadio La Libertad.

En la segunda mitad, Jeferson Rivas igualó para Pasto y, en tiempo de adición David Camacho puso el 2-1 que ilusionó a los locales. Sin embargo, un polémico penalti a favor del conjunto verde selló el 2-2 definitivo.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Nacional, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Con este resultado, Nacional suma 28 puntos en la cuarta posición, muy cerca de asegurar uno de los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Deportivo Pasto, en cambio, ocupa el puesto 18 con solo 13 unidades y sin opciones de clasificar.