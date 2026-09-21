Contragolpe de América en el caso Duván Vergara; desmienten al jugador de Racing

América de Cali respondió al comunicado publicado este lunes por Duván Vergara, actual jugador de Racing de Avellaneda, en el que el futbolista reveló que el club vallecaucano mantiene un compromiso económico pendiente con él desde hace más de un año. La institución reconoció la existencia de la deuda, pero aclaró varios aspectos de la situación y aseguró que no recibió dinero por la transferencia del atacante al fútbol argentino.

En su comunicado, América de Cali señaló que conoció las declaraciones de Vergara y consideró necesario entregar su versión de los hechos para que la situación pueda ser entendida “en su verdadera dimensión”.

La institución comenzó reconociendo uno de los puntos señalados por el futbolista. “Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador, derivado de su transferencia a Racing Club, y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo”, explicó el equipo escarlata.

📋 Comunicado oficial | Duván Vergara. pic.twitter.com/bK7nNXZgSj — América de Cali (@AmericadeCali) September 22, 2026

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Sin embargo, América aclaró que el plazo establecido para cumplir con dicha obligación había sido extendido hasta el 15 de agosto de 2026. Según el club, cinco días antes de esa fecha ocurrió el terremoto que afectó a Cali y que tuvo consecuencias sobre su operación.



“El terremoto que afectó a Cali ocasionó daños en nuestra infraestructura y alteró significativamente la operación del Club, con consecuencias directas sobre sus ingresos, incluidos los provenientes de la asistencia a los partidos”, manifestó América.

Uno de los puntos centrales de la respuesta está relacionado directamente con la transferencia de Vergara a Racing. Mientras el jugador aseguró en su comunicado que, tanto en sus salidas de América como en la más reciente, su prioridad fue que el club recibiera un beneficio económico, la institución entregó una precisión.

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“Es necesario además aclarar un aspecto fundamental: América de Cali no recibió recursos derivados de la transferencia de Duván Vergara a Racing Club”, sostuvo el club.

La institución agregó que durante más de nueve meses ha adelantado conversaciones para buscar una solución a las obligaciones existentes entre ambas partes. Según América, estas gestiones también están relacionadas con operaciones que involucran al propio Vergara y a Juan Fernando Quintero.

“Durante más de nueve meses, el Club ha mantenido una gestión permanente con la institución, participando en múltiples conversaciones para conciliar las obligaciones existentes entre ambas partes”, indicó el equipo vallecaucano.

Finalmente, América destacó la relación que ha construido con Vergara a lo largo de los años y recordó la importancia que ha tenido el jugador para la institución.

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“Duván Vergara no es un jugador cualquiera para América de Cali. Es un futbolista al que nuestra institución le abrió las puertas, acompañó durante años y con quien compartimos momentos importantes de nuestra historia reciente”, concluyó el club.