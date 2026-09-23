Deportivo Cali tomó ventaja en la final de la Liga Femenina 2026; superó 2-3 a Santa Fe

Santa Fe y Deportivo Cali demostraron este miércoles en La Independencia, de Tunja, el por qué han dominado en los últimos años en la Liga Femenina. Tanto 'leonas' como 'azucareras' dejaron todo en la cancha, no se guardaron nada, evidenciaron fútbol, goles y espectáculo en lo que fue la final de ida del presente campeonato.

Cada escuadra aprovechó sus oportunidades en el tapete verde, pero finalmente, la balanza se inclinó a favor de las verdes del Valle por marcador de 2-3.

¿Cómo se presentó el partido en La Independencia?

Publicidad

Fue un primer tiempo lleno de goles, y una segunda parte, un poco cortada por las faltas, pero la entrega y eficiencia no faltó en las plantillas. Cali resguardó el resultado hasta el final, y Santa Fe, perdió por lesión a Izabella Cortés, quien se marchó en camilla y en medio de lágrimas.



🚨🦁 Izabella Cortés no pudo continuar en la final de ida de la Liga Femenina 2026 entre 'leonas' y 'azucareras'. #GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/65RInXahhq — Gol Caracol (@GolCaracol) September 24, 2026

Las dirigidas por Omar Ramírez mostraron sus cartas de entrada, siendo la media distancia una de sus armas; no obstante, Maryory Sánchez se mostró segura en su pórtico.

Publicidad

Pero, a pesar del dominio del balón y las acciones, fue el Deportivo Cali el que encontró los goles, aprovechó su verticalidad para vencer la resistencia de Wendy Martínez. El primer tanto de la noche en tierras boyacenses llegó sobre el minuto 13 para la visitantes, tras un cobro de esquina ejecutado por Karla Viancha, quien envió el balón al área y allí definió de cabeza Jessica Bermeo, que se anticipó a sus marcadoras en el primer palo.

El reloj corrió y Santa Fe intentó juntar a sus figuras; no obstante, no era certero en el último cuarto de cancha, aspecto que sí supo aprovechar el elenco 'verdiblanco' al contraataque, en especial con Ingrid Guerra y Melanin Aponzá.

Santa Fe vs. Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

Precisamente, estas dos fueron las autoras del segundo y tercer gol de las 'azucareras'. Guerra aprovechó una desconcentración en el fondo de las 'leonas' y decretó el 0-2, apenas en 17 minutos, y luego al 25', Cali amplió la ventaja con Aponzá. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz hicieron ver muy mal a las rojas capitalinas.

Publicidad

Pero una falta en el área por parte de Angie Salazar hacia Isis de la Cruz cambió el transcurso de la contienda en La Independencia. Tras revisar la acción en el VAR, la árbitra concedió penalti para Santa Fe. Frente al balón se paró Mariana Zamorano, quien definió con categoría para el 1-3 en el tablero. A partir de aquí, comenzó otro partido.

Las 'primeras campeonas' no se rindieron en sus esfuerzos y lograron un nuevo gol, siendo Zamorano la autora de la celebración. ¡Así concluyó la primera parte!

Publicidad

El complemento dio paso a un dominio inicial de Santa Fe en pro de lograr el empate en el marcador, llegando constantemente a los predios de Sánchez. Cali, por su parte, se defendió con un bloque medio bajo.

Con el paso de los minutos, el partido estuvo cortado por las faltas y con ello vinieron las tarjetas amarillas. Santa Fe buscó por todos los medios la igualdad, y Cali se resguardó para mantener el resultado.

Ahora, todo se definirá en Palmaseca este sábado 26 de septiembre. Cali y Santa Fe buscan su cuarto título.