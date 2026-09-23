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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, liderado por James Rodríguez, recibe a Millonarios, sin Cuadrado; partidazo en el Atanasio

Nacional, liderado por James Rodríguez, recibe a Millonarios, sin Cuadrado; partidazo en el Atanasio

A pesar de que el mediocampista, James Rodríguez, estuvo en duda hasta el final, entró en la convocatoria, mientras que 'el Panita' sigue con su puesta a punto y aplazó su debut.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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David Macalister Silva, capitán de Millonarios, y James Rodríguez, figura de Atlético Nacional, se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026
David Macalister Silva, capitán de Millonarios, y James Rodríguez, figura de Atlético Nacional, se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Millonarios / AFP

James Rodríguez vivirá su primer gran clásico en su regreso al fútbol colombiano y lo hará con su gente, en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras, en un duelo que promete emociones, buen fútbol y, de seguro, las polémicas o reclamos no faltarán.

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Eso sí, el juego no tendrá todos los condimentos esperados. Infortunadamente, por decisión técnica y teniendo en cuenta que se sigue poniendo a punto, Juan Guillermo Cuadrado no fue incluido en la lista de viajeros del 'embajador'. Razón por la que se deberá aguardar un poco más de tiempo para su anhelado debut con la camiseta del 'azul capitalino'.

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Sin embargo, como se dice en el argot del fútbol, "los clásicos son partidos aparte" y, más allá de quienes estén, siempre se robarán las miradas. Gran parte del país se paralizará, a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia), cuando el árbitro central, Diego Ulloa, haga sonar su silbato y ruede la pelota, bajo un marco que se espera sea espectacular.

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Probables alineaciones de Atlético Nacional y Millonarios

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Yeicar Perlaza, Elías Cabrera; Andrés Sarmiento, Ian Poveda, Marlos Moreno; y Cristian Arango. D.T.: Lucas González.

Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Stiven Vega; Julián Angulo, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra; y Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

James Rodríguez, jugador de Nacional.
James Rodríguez, jugador de Nacional.
Nacional.

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¿A qué hora y dónde ver Nacional vs. Millonarios?

Día: jueves 24 de septiembre.
Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot.
Jornada: fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Transmisión: televisión cerrada (WIN Sports).

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Números de Nacional y Millonarios en la Liga BetPlay II-2026

Los dirigidos por Alberto Gamero suman 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. De igual manera, tienen una diferencia de gol de +7, ya que anotaron 15 y recibieron ocho. Por otro lado, el verde de Antioquia suma 18 unidades, tras ganar seis y perder dos, mientras que su diferencia es de +9, tras marcar 17 y tener ocho en contra.

Últimos partidos entre Nacional y Millonarios

  • Millonarios 3-0 Nacional
  • Nacional 1-3 Millonarios
  • Nacional 2-0 Millonarios
  • Nacional 0-1 Millonarios
  • Millonarios 0-0 Nacional
  • Millonarios 0-0 Nacional
  • Nacional 1-1 Millonarios
  • Millonarios 2-1 Nacional
  • Millonarios 1-2 Nacional
  • Nacional 0-1 Millonarios
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
Getty images

Designación arbitral para el partido de Nacional vs. Millonarios

  • Árbitro: Diego Ulloa (Valle).
  • Asistente Nro. 1: Roberto Padilla (Atlántico).
  • Asistente Nro. 2: Andrés Nieto (Tolima).
  • Cuarto Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).
  • VAR: Never Manjarrés (Córdoba).
  • AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

¿Cómo fue el reciente enfrentamiento de Nacional contra Millonarios?

El pasado 17 de marzo de 2026, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 'embajador' se hizo fuerte en casa y no solo ganó, sino que también goleó. La victoria fue 3-0, gracias a los goles de Rodrigo Contreras (minuto 15'), Mateo García (minuto 61') y Leonardo Castro (minuto 83'). En el 'verdolaga' expulsaron a William Tesillo y Jorman Campuzano.

Convocados de Atlético Nacional y Millonarios

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