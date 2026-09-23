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Gol Caracol  / Lamine Yamal y el Balón de Oro: "Debe ser para un jugador diferente, que tenga magia"

Lamine Yamal y el Balón de Oro: "Debe ser para un jugador diferente, que tenga magia"

El '10' del Barcelona y figura de la Selección España ha encendido la polémica tras pedir públicamente un cambio de rumbo en los criterios del Balón de Oro. "No tiene que ver con el número de goles", dijo Lamine Yamal.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la Selección España.
Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la Selección España.
AFP.

"El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol sólo para verle", asegura el atacante del Barcelona, Lamine Yamal, que se postula para ese galardón en la ceremonia que tendrá lugar el 26 de octubre.

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"No tiene que ver con el número de goles que marcas, ni con otras cosas. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en (Lionel) Messi, en Ronaldinho (de Assis), en jugadores diferentes que te hacen soñar", agregó el futbolista de 19 años en una entrevista publicada este miércoles por el diario L'Équipe.

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"Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. En el campo me divierto, juego bien, como me gusta. Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial", dijo.

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"Pero, por encima de todo, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte, el que me hace diferente", señaló.

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Foto: AFP

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Lamine Yamal afirmó que, además de la calidad individual, "es importante hacer ganar a tu equipo" y consideró que la victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le otorga una ventaja con otros candidatos: "He ganado el Mundial y eso me da un plus".

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El futbolista, que cree que ha ganado en madurez, afirma que se entrena duro cada día para mejorar todos los aspectos de su juego y que su ambición es siempre conseguir una mejor versión de sí mismo y más títulos.

"Siempre trato de superarme. Si la temporada pasada hice 200 regates, esta voy a intentar hacer 300. Si he marcado 20 goles, voy a intentar marcar 30. Quiero ganar más títulos con el Barça", señaló el jugador, que se marcó como objetivo la Champions League.

"Siempre apunto lo más alto posible. Juego para marcar la historia (...) Pero no es una obsesión (...) No me comparo con nadie. Quiero ser Lamine Yamal, quiero que me recuerden como Lamine Yamal y espero estar entre los grandes. Creo que tengo la capacidad, los recursos de conseguirlo, que depende de mi", aseguró.

"He ganado tres ligas, pero quiero tener por lo menos seis o siete. Espero que muchas más. No he ganado la Liga de Campeones y quiero ganarla. Y si ganamos una, sabiendo que el PSG ganó dos seguidas, quiero tener tres", comentó.

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"Si no gano el Balón de Oro, al año que viene tengo que ganarlo. Y si lo gano, quiero tener cinco más. Creo que nunca hay que detenerse, siempre se puede ganar más (...) Esa es mi mentalidad, ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, vuelvo al año siguiente", comentó.

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