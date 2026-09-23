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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez, listo para Nacional vs. Millonarios; se viene el clásico en el Atanasio

James Rodríguez, listo para Nacional vs. Millonarios; se viene el clásico en el Atanasio

El talentoso volante y fichaje estrella de Nacional está preparado para lo que será el partidazo este jueves contra Millonarios por Liga BetPlay II-2026. ¡Acá lo que pasó con James Rodríguez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de sept, 2026
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James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto oficial de Atlético Nacional.

James Rodríguez jugará su primer clásico con Atlético Nacional en el fútbol profesional colombiano. El talentoso volante cucuteño lidera la lista de convocados del 'verdolaga' para lo que será el clásico contra Millonarios, compromiso de la fecha doce en el Atanasio Girardot.

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El número '23' era duda en la previa debido a un malestar de salud, a un virus, pero finalmente fue incluido en la citatoria de 20 futbolistas revelada por Lucas González y que difundieron en las distintas plataformas digitales del verde antioqueño.

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Así las cosas, los hinchas del 'verdolaga' podrán disfrutar del talento de Rodríguez Rubio en el césped del Atanasio, este jueves 24 de septiembre, en compromiso de la Liga BetPlay II-2026.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
Getty images

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Estos son los convocados de Atlético Nacional para el clásico frente a Millonarios:

  • Arqueros: Armani, Marquínez.
  • Defensas: N. Parra, Tesillo, Reyes, Haydar, Román, Perlaza, Casco.
  • Volantes: Zapata, Cabrera. Marín, Ríos, James Rodríguez.
  • Delanteros: Arango, K. Parra. Moreno, Sarmiento, Poveda, Rosa.

De otro lado, el elenco verde paisa confirmó las bajas de dos de sus figuras: Alfredo Morelos y Edwin Cardona.

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En 'Búfalo' presenta una lesión muscular de isquiotibiales del muslo derecho" y su incapacidad "está proyectada en cuatro semanas", esto de acuerdo al reporte médico de Atlético Nacional. Mientras que Edwin Cardona "está en actividad controlada".

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