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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas

Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas

Yeison Guzmán marcó el único gol para el América de Cali contra Águilas Doradas, en compromiso de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La jornada número doce de la Liga BetPlay II-2026 continuó este miércoles con el partido entre América de Cali y Águilas Doradas, en un encuentro que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

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Fue un compromiso en el que la 'mechita' se quedó con los tres puntos, gracias a la anotación de Yeison Guzmán, desde el punto blanco del penalti, en la primera parte.

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Hay que indicar que este resultado positivo, le permitió a los dirigidos por David González llegar a las 24 unidades y continuar en el primer lugar de la clasificación general. Mientras que Águilas Doradas se quedó en 11 enteros.

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Con el pitazo inicial, América tomó la iniciativa y buscó hacer valer su condición de local, aunque con el paso del reloj, perdió profundidad y ritmo en su juego.

América de Cali vs. Águilas Doradas en acción de juego en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali vs. Águilas Doradas en acción de juego en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Además del gol, Yeison Guzmán generó otra posibilidad clara, pero Jorge Soto respondió de gran manera en el mano a mano para evitar que su pórtico fuera vulnerado por segunda vez en la contienda.

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Por su parte, Águilas Doradas intentó reaccionar por el sector derecho, con Vásquez y Ricaurte como los estelares de las jugadas, pero les faltó claridad en el último cuarto de cancha.

Ya en la parte complementaria, la 'mechita' estrelló un par de balones en el palo, y Soto, también tuvo un par de buenas intervenciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali117312261624
2Millonarios11542158719
3Medellín96121711619
4Atlético Nacional8602178918
5Deportivo Cali10532158718
6Bucaramanga9450148617
7Tolima105231311217
8Santa Fe104421611516
9Llaneros104241312114
10Once Caldas103341312112
11Águilas Doradas92521213-111
12Internacional Palmira112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Deportivo Pereira8143611-57
19Jaguares91441016-67
20Junior81341214-26

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

El calendario del fútbol profesional colombiano indica que el siguiente reto de la escuadra roja del Valle del Cauca será este domingo 4 de octubre, en condición de visitante. América de Cali visitará a Llaneros, en cumplimiento de la jornada número trece. El balón rodará en el Bello Horizonte - Rey Pelé a las 8:15 de la noche.

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