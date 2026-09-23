Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas

La jornada número doce de la Liga BetPlay II-2026 continuó este miércoles con el partido entre América de Cali y Águilas Doradas, en un encuentro que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

Fue un compromiso en el que la 'mechita' se quedó con los tres puntos, gracias a la anotación de Yeison Guzmán, desde el punto blanco del penalti, en la primera parte.

Hay que indicar que este resultado positivo, le permitió a los dirigidos por David González llegar a las 24 unidades y continuar en el primer lugar de la clasificación general. Mientras que Águilas Doradas se quedó en 11 enteros.

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Con el pitazo inicial, América tomó la iniciativa y buscó hacer valer su condición de local, aunque con el paso del reloj, perdió profundidad y ritmo en su juego.



América de Cali vs. Águilas Doradas en acción de juego en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Además del gol, Yeison Guzmán generó otra posibilidad clara, pero Jorge Soto respondió de gran manera en el mano a mano para evitar que su pórtico fuera vulnerado por segunda vez en la contienda.

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Por su parte, Águilas Doradas intentó reaccionar por el sector derecho, con Vásquez y Ricaurte como los estelares de las jugadas, pero les faltó claridad en el último cuarto de cancha.

Ya en la parte complementaria, la 'mechita' estrelló un par de balones en el palo, y Soto, también tuvo un par de buenas intervenciones.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas:

Posiciones Equipo PJ G E P GF GC DG Puntos 1 América de Cali 11 7 3 1 22 6 16 24 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 19 3 Medellín 9 6 1 2 17 11 6 19 4 Atlético Nacional 8 6 0 2 17 8 9 18 5 Deportivo Cali 10 5 3 2 15 8 7 18 6 Bucaramanga 9 4 5 0 14 8 6 17 7 Tolima 10 5 2 3 13 11 2 17 8 Santa Fe 10 4 4 2 16 11 5 16 9 Llaneros 10 4 2 4 13 12 1 14 10 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 11 Águilas Doradas 9 2 5 2 12 13 -1 11 12 Internacional Palmira 11 2 5 4 13 17 -4 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 19 Jaguares 9 1 4 4 10 16 -6 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

El calendario del fútbol profesional colombiano indica que el siguiente reto de la escuadra roja del Valle del Cauca será este domingo 4 de octubre, en condición de visitante. América de Cali visitará a Llaneros, en cumplimiento de la jornada número trece. El balón rodará en el Bello Horizonte - Rey Pelé a las 8:15 de la noche.