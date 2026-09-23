Nacional vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico por la Liga BetPlay

El Atanasio Girardot vibrará este jueves 24 de septiembre con un nuevo clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, un duelo en el que además de los tres puntos, está en juego el honor. Dicho partidazo entre 'verdolagas' y 'embajadores' es válido por la jornada número doce de la Liga BetPlay II-2026.

Además, este compromiso entre dos de los clubes 'grandes' de nuestro país, tiene el atractivo de ver en el campo de juego a grandes figuras de bando y bando. Los hinchas confían en ver a James Rodríguez en los locales, pero eso sí, la presencia de Juan Guillermo Cuadrado en los azules, quedó descartada.

El exJuventus e Inter de Milán no fue incluido en la lista de 20 convocados de Millonarios, debido a que el popular 'Panita' está terminando su etapa de adaptación física.

Nacional perdió en su visita a Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Llaneros

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¿Cómo llegan los equipos al clásico en el Atanasio Girardot?

Por el lado de Nacional llega con una dura derrota a cuestas. Los dirigidos por Lucas González perdieron 2-0 en su visita a Llaneros, en Villavicencio, en un juego donde los locales hicieron ver muy mal al verde en la zona posterior, aprovecharon sus falencias y se quedaron con los tres puntos. Además de que el arquero local, Roameth Romaña, estuvo certero bajo los tres palos.

“Creo que jugamos dos partidos diferentes. La primera parte, quedamos muy expuestos al momento en que perdimos el balón en el campo contrario, y así vienen los goles y también un par de ocasiones de ellos. Es algo que tenemos que mejorar", dijo el DT de Nacional tras el compromiso en el Bello Horizonte- Rey Pelé.

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González estuvo en el foco de la crítica por las rotaciones que tuvo en este juego: "Yo no soy tonto, hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo a jugadores que veamos que el rendimiento esté por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional", añadió.

Millonarios enfrentó a Boyacá Chicó, en El Campín, por la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Millonarios

Por su parte, Millonarios superó 3-0 a Boyacá Chicó en El Campín. No obstante, Gamero perdió a varias figuras por lesión, siendo uno de ellos Rodrigo Contreras.

Aunque para este duelo contra los 'verdolagas' recuperó a Leonardo Castro y tendrá a otra de sus figuras habituales.

Nacional suma 18 puntos en ocho juegos, mientras que Millonarios tiene 19 unidades en once compromisos.

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Los convocados en Millonarios para el clásico contra Atlético Nacional:

Arqueros: Burrai y Aguirre.

Defensas: Sarabia, Martín, Barreiro, Sergio Mosquera, Arias, Banguero, Valencia y Llinás.

Volantes: Ruiz, Macalister Silva, Ureña, Vega y Del Castillo.

Delanteros: Estupiñán, Chaverra, Castro, Angulo y Sebastián Mosquera.

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Nacional vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el clásico por la Liga BetPlay II-2026