Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Exjugador de Nacional que salió campeón de Copa Libertadores mostró interés en comprar al Pereira

Exjugador de Nacional que salió campeón de Copa Libertadores mostró interés en comprar al Pereira

En las últimas horas se conoció una nota oficial en la que se dejó en evidencia el interés de un grupo de inversionistas para adquirir al Pereira, que pasa por una dura situación económica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Orlando Berrío, celebrando un gol en su etapa en Atlético Nacional
