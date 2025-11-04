Exjugador de Nacional que salió campeón de Copa Libertadores mostró interés en comprar al Pereira

El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo, junto al empresario colombiano José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, anunciaron oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, respaldados por fondos de inversión provenientes de México, Brasil y Estados Unidos.

La propuesta busca proyectar al club como un referente de gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social, conectando el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano.

“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, afirmó José Miguel Jaramillo, encargado del frente empresarial y comercial del proyecto.

“He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, expresó Orlando Berrío.

Fuentes consultadas por Gol Caracol indicaron que aún no se han hecho los primeros contactos con los dueños actuales del cuadro de la capital de Risaralda, pero se viene estructurando una oferta, además de encontrar eco en los máximos accionistas.

Orlando Berrío seguiría en Brasil - Getty Images

Hay que recordar que Berrío ha jugado en clubes como Real Cartagena, Patriotas, Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y Flamengo, de Brasil, entre otros, y también tuvo algunos llamados a la Selección Colombia.

Se espera que en los próximos días se puedan tener algunas novedades al respecto.

¿Qué ha pasado con Deportivo Pereira?

Deportivo Pereira viene atravesando una crisis institucional, que trajo como consecuencia la decisión de los jugadores del plantel profesional de no jugar un par de partidos de la Liga II 2025 del fútbol colombiano por las deudas que los directivos mantienen con ellos. Esa situación también determinó la partida del entrenador Rafael Dudamel.

Ante lo sucedido, el cuadro 'matecaña' se presentó a los duelos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto con futbolistas de la categoría Sub-20. Ahora y debido a la sonada crisis, se han producido algunas órdenes de parte de los ministerios del Deporte y de Trabajo, con el fin de apurar decisiones relevantes en el cuadro de la capital de Risaralda.

La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II. Foto: Deportivo Pereira.