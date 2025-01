Desde Junior palpitan una llegada de James Rodríguez: “Ojalá, nos conocemos bien”

Una posible llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla es una de las noticias más rimbombantes del inicio de 2025, y aunque tiene contrato vigente con el Rayo Vallecano, donde no está siendo tenido en cuenta, una salida de España no es descabellada a estas alturas y una de las opciones que aparecieron en el panorama fue la del equipo ‘tiburón’.

Por eso y ante los rumores que ponen al mediocampista colombiano en la órbita del cuadro atlanticense, a los jugadores del plantel rojiblanco, que se están presentando en las últimas horas a los exámenes médicos de comienzo de pretemporada, les han consultado sobre esa posibilidad.

Carlos Bacca, quien ya sabe lo que es compartir con James Rodríguez, fue el que más tomó la vocería sobre un eventual fichaje del ‘10’ por el Junior de Barranquilla.

“Además de tener un gran nombre tiene unas grandes condiciones, lo demostró en la último Copa América, en los partidos que ha jugado en el Rayo Vallecano y siempre que juega con la Selección Colombia. En Barranquilla lo queremos mucho, sabemos de su calidad y tiene las puertas abiertas”, fue el claro mensaje del nacido en Puerto Colombia en declaraciones recogidas por ‘Toque Sports’.

Publicidad

De paso, Carlos Bacca recordó que ya ha compartido en un camerino con James Rodríguez, que son cercanos y dejó con un “ojalá”, la posibilidad de que el ‘10’ se vista con la camiseta del Junior de Barranquilla.

“Ojalá, hemos tenido la posibilidad de jugar en la Selección, donde las cosas han salido muy bien, nos conocemos bien, tenemos una buena amistad, que sea lo que mi Dios quiera, ojalá porque en Junior deben estar los grandes jugadores y James es uno de ellos”, cerró diciendo el goleador del equipo ‘tiburón’.

🎙️🔥 Carlos, ¿Te imaginas la dupla James-Bacca?



🗣️ “Ojalá, jugamos en la selección, nos conocemos muy bien, tenemos una buena amistad.”



👀 “Acá en Junior los grandes jugadores deben estar y James es uno de ellos” pic.twitter.com/zVxkx7LkIg — Toque Sports (@ToqueSports) January 3, 2025

Publicidad

Pero Bacca no fue el único que se emocionó al hablar de Rodríguez Rubio, y en la noche de jueves, en su llegada a Barranquilla, a Déiber Caicedo también le preguntaron por James, y con una sonrisa expresó que sería todo un privilegio.

“Ojalá, sabemos lo que es James, nos encantaría jugar con él”, fue la contundente declaración del joven y habilidoso atacante, quien vivirá su segunda etapa en el Junior.

😮‍💨🔥 ¿Deiber Caicedo jugando con James Rodríguez en Junior?



🤩 “Ojalá, ojala…” pic.twitter.com/e98myaQEd9 — Toque Sports (@ToqueSports) January 3, 2025

¿Qué ha pasado con James Rodríguez?

En las recientes horas el técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, comentó que el mediocampista colombiano no estaría en el partido de Copa del Rey, de este viernes, por un virus estomacal que lo tiene afectado, por lo que no sería tenido en cuenta , algo que viene pasando más allá de alguna dolencia, ya que el estratega no cuenta con él, y desde hace varias semanas ni siquiera es convocado a los partidos.

Publicidad

Con eso, James Rodríguez, ya en sus últimos seis meses de contrato en España, puede negociar con cualquier club para cuando termine su vínculo con el club de Vallecas, aunque no se descarta que salga antes de tiempo, tras estar 'borrado' en el equipo, al que llegó como figura, pero no entró en los planes del entrenador.