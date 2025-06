Diego Ulloa, el árbitro para Santa Fe vs. Medellín; "se enreda solo, a veces le hace caso al VAR"

Diego Ulloa pitará este martes 24 de junio la final de ida de la Liga BetPlay I-2025 entre Santa Fe y Medellín, en Bogotá. Si bien el juez central vallecaucano ha dirigido 13 partidos a lo largo del campeonato, sus actuaciones se han visto envueltas en la polémica; hay un juego por el que es recordado tras un error muy grave.

La División Mayor del Fútbol Colombiano indicó que Ulloa será asistido por Jhon Gallego, quien será el línea uno, y David Fuentes como el asistente dos. Su designación para el compromiso en el estadio El Campín ha causado controversia, al punto que los analistas arbitrales consideran que "le dieron este partido como un premio; un partido que no se merecía".

Esas fueron las palabras de José Borda, quien a su juicio, por encima de Diego Ulloa estaban otros árbitros con mejor rendimiento. En charla con GolCaracol.com, analizó al colegiado vallecaucano.

"Diego Ulloa, el árbitro seleccionado para el partido de la final ida, es un árbitro que ha tenido una actuación irregular a lo largo del torneo. Si bien es cierto que pitó 13 partidos, tuvo más bajas que altas en materia arbitral en la dirección de los juegos. Solo por poner dos ejemplos, en el clásico capitalino no le fue bien, hubo problemas en el control y la valoración de las faltas, pero su error más grave del torneo lo cometió en el partido de Equidad vs. Alianza, un partido donde cometió un grave error técnico y no hizo uso del protocolo del VAR, contradijo las reglas y el protocolo y la comisión de árbitros lo sancionó por eso. Sin embargo, le dieron este partido como premio, un partido que no se merecía, hay otros árbitros que hicieron un mejor trabajo y que deberían estar", precisó de entrada Borda.

Diego Ulloa (centro) será el árbitro para la final de ida entre Santa Fe y Medellín.

Sobre cuáles son las cualidades positivas de Ulloa como árbitro, Borda sostuvo que "es de línea dura, un árbitro que muestra cinco tarjetas amarillas en promedio por partido. A lo largo del torneo es uno de los que más ha expulsado, tiene seis. Eso da a entender que es un árbitro al que le gusta la disciplina en el terreno de juego. A veces deja jugar bastante, aplica ventaja y valora bien los contactos, eso hace que los partidos fluyan y que se muestre un buen espectáculo".

Por supuesto también tiene falencias, y a veces se enreda solo, permite que los futbolistas le dialoguen mucho. José Borda espera que "el señor Ulloa dé las garantías para los equipos en contienda, que responda y que aplique justicia".

"Entre los aspectos negativos es un árbitro que se enreda solito, a veces le hace caso al VAR, y por tomar decisiones muy rápido, a veces viola lo establecido en las reglas del fútbol y en el protocolo VAR, que son dos instrumentos que debe cumplir estrictamente un árbitro entro del terreno de juego y eso le ha traído problemas. Permite que los jugadores le hablen mucho y no toma correctivos y eso hace que pierda el control de juego con facilidad", complementó el analista arbitral a este portal.

Por último, le echó un ojo al VAR. El Video Assistant Referee para el Santa Fe vs. Medellín estará a cargo de Kéiner Jiménez, mientras que el AVAR será John León.

"Me parece que es completo fiasco lo que hizo la comisión de árbitros. No podía nombrar a un árbitro que a lo largo del torneo tuvo muchísimos escándalos, de los árbitros VAR que hay en el panel, creo que Keiner Jiménez fue el más escándalo tuvo. Nombraron a un VAR que no es el indicado, que no debería estar en el partido final por su trabajo a la largo del semestre; la comisión de árbitros se equivocó garrafalmente", concluyó José Borda en su análisis.