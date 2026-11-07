Duro golpe de Joel Silva, arquero del Quindío; quedó con varios cortes en su cara

El partido de la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares finales de la Primera B del fútbol colombiano enfrentó a Tigres y Quindío, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, donde en los primeros minutos el compromiso estuvo detenido por varios minutos tras un duro golpe que sufrió el arquero Joel Silva.

El experimentado arquero paraguayo, actualmente en el equipo 'cuyabro', se chocó con Kevin Mosquera, quien lo terminó impactando en el rostro.

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De inmediato, y como se pudo ver en la transmisión, Joel Silva mostró claras señas de dolor, pidió asistencia médica y durante más de 8 minutos fue atendido en la cancha del estadio de Techo. Instantes después se le vio con cortes detrás de su oreja, en la nariz y hasta en su boca. Afortunadamente, pudo seguir en el terreno de juego.

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El arquero paraguayo, actualmente en la Primera B del fútbol colombiano, tiene gran recordación en nuestro país, ya que estuvo en el Deportes Tolima entre 2015 y 2018.

