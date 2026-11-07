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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Duro golpe de Joel Silva, arquero del Quindío; quedó con varios cortes en su cara

Duro golpe de Joel Silva, arquero del Quindío; quedó con varios cortes en su cara

En el partido de cuadrangulares de la Primera B del fútbol colombiano, el experimentado arquero Joel Silva tuvo un choque con un rival, y llevó la peor parte. El partido, varios minutos detenido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Joel Silva Quindío
Joel Silva, arquero del Quindío
Transmisión

El partido de la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares finales de la Primera B del fútbol colombiano enfrentó a Tigres y Quindío, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, donde en los primeros minutos el compromiso estuvo detenido por varios minutos tras un duro golpe que sufrió el arquero Joel Silva.

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El experimentado arquero paraguayo, actualmente en el equipo 'cuyabro', se chocó con Kevin Mosquera, quien lo terminó impactando en el rostro.

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De inmediato, y como se pudo ver en la transmisión, Joel Silva mostró claras señas de dolor, pidió asistencia médica y durante más de 8 minutos fue atendido en la cancha del estadio de Techo. Instantes después se le vio con cortes detrás de su oreja, en la nariz y hasta en su boca. Afortunadamente, pudo seguir en el terreno de juego.

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El arquero paraguayo, actualmente en la Primera B del fútbol colombiano, tiene gran recordación en nuestro país, ya que estuvo en el Deportes Tolima entre 2015 y 2018.

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