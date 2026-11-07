Millonarios, a Ibagué con dos bajas sensibles en su titular; visita al Tolima, este domingo

Millonarios necesita una victoria para asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, tras venir de empatar 0-0 contra América de Cali, en un juego en el que dejó mejores sensaciones de la mano de Alberto Gamero.

Por eso, el partido de este domingo contra Deportes Tolima será clave en la búsqueda de ese primer objetivo del equipo ‘embajador’, que visitará Ibagué por la fecha 18 del ‘todos contra todos’ del campeonato del fútbol colombiano.

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Y este sábado en la mañana Millonarios viajó a la ‘capital musical’ con una nómina de convocados dado por Alberto Gamero, quien no podrá contar con dos de sus titulares habituales.

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El primero es el habilidoso lateral izquierdo Sebastián Valencia, que como el mismo club bogotano informó “presenta una lesión muscular de primer grado del semitendinoso de la pierna derecha. El defensor ya se encuentra en proceso de rehabilitación”, aunque no dieron un regreso estimado a las canchas. En su lugar estaría Danovis Banguero como inicialista.



Por otro lado, el mediocampista chileno Rodrigo Ureña tampoco hizo parte de los viajeros a Ibagué para este importante compromiso con el Deportes Tolima, pero su ausencia es “debido a suspensión por acumulación de tarjetas amarillas”.

¡Ibagué nos espera, vamos todos unidos! 💪🔥Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el partido frente a Tolima. pic.twitter.com/WjPMsHr7rY — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 7, 2026

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Con eso, en la nómina de convocados de Millonarios aparecen ahora el brasileño Leonai Souza y Sebastián del Castillo. De resto, Alberto Gamero podrá contar con todos sus jugadores disponibles, a excepción de Jhomier Guerrero, que sigue en proceso de recuperación, pero hay expectativa con que regrese para los cuadrangulares, en caso de que clasifique el elenco ‘embajador’.

En los citados destacan los nombres de Stiven Barreiro, David Mackalister Silva, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y su nuevo máxima figura, Juan Guillermo Cuadrado.

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Los azules llegan a este duelo siendo séptimos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 27 puntos, producto de seis victorias, nueve empates y dos derrotas solamente. Del lado del Tolima, están en la casilla 11, con 23 unidades, a dos del octavo que parcialmente es Águilas Doradas.