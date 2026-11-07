Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, a Ibagué con dos bajas sensibles en su titular; visita al Tolima, este domingo

Millonarios, a Ibagué con dos bajas sensibles en su titular; visita al Tolima, este domingo

Este sábado Millonarios viajó para encarar el partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, pero hubo cambios en los convocados, especialmente dos obligados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Millonarios necesita una victoria para asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, tras venir de empatar 0-0 contra América de Cali, en un juego en el que dejó mejores sensaciones de la mano de Alberto Gamero.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por eso, el partido de este domingo contra Deportes Tolima será clave en la búsqueda de ese primer objetivo del equipo ‘embajador’, que visitará Ibagué por la fecha 18 del ‘todos contra todos’ del campeonato del fútbol colombiano.

Publicidad

Últimas noticias

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

La crisis del Pasto, lo que les adeudan y los juveniles a enfrentar a Santa Fe, en Bogotá

América y Cali se enfrentan en un nuev clásico por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY América vs. Cali y dónde ver EN VIVO por TV el clásico vallecaucano

Y este sábado en la mañana Millonarios viajó a la ‘capital musical’ con una nómina de convocados dado por Alberto Gamero, quien no podrá contar con dos de sus titulares habituales.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Colombianos en el exterior

Preocupación en Real Madrid y en la Selección Colombia femenina; Linda Caicedo se retiró lesionada

Publicidad

El primero es el habilidoso lateral izquierdo Sebastián Valencia, que como el mismo club bogotano informó “presenta una lesión muscular de primer grado del semitendinoso de la pierna derecha. El defensor ya se encuentra en proceso de rehabilitación”, aunque no dieron un regreso estimado a las canchas. En su lugar estaría Danovis Banguero como inicialista.

Por otro lado, el mediocampista chileno Rodrigo Ureña tampoco hizo parte de los viajeros a Ibagué para este importante compromiso con el Deportes Tolima, pero su ausencia es “debido a suspensión por acumulación de tarjetas amarillas”.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Con eso, en la nómina de convocados de Millonarios aparecen ahora el brasileño Leonai Souza y Sebastián del Castillo. De resto, Alberto Gamero podrá contar con todos sus jugadores disponibles, a excepción de Jhomier Guerrero, que sigue en proceso de recuperación, pero hay expectativa con que regrese para los cuadrangulares, en caso de que clasifique el elenco ‘embajador’.

En los citados destacan los nombres de Stiven Barreiro, David Mackalister Silva, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y su nuevo máxima figura, Juan Guillermo Cuadrado.

Publicidad

Los azules llegan a este duelo siendo séptimos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 27 puntos, producto de seis victorias, nueve empates y dos derrotas solamente. Del lado del Tolima, están en la casilla 11, con 23 unidades, a dos del octavo que parcialmente es Águilas Doradas.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

La crisis del Pasto, lo que les adeudan y los juveniles a enfrentar a Santa Fe, en Bogotá

Vladimir Marin
Colombianos en el exterior

Vladimir Marín vive en Paraguay y ve cerca la crisis bancaria; "la gente humilde anda angustiada"

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza no olvida pasado en Palmeiras, pero los avisa para partido definitivo con Vasco

Relacionados

Millonarios FC

Deportes Tolima

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad