Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona recogió una moneda y se la guardó, en el clásico Medellín vs Nacional

Edwin Cardona recogió una moneda y se la guardó, en el clásico Medellín vs Nacional

El mediocampista de los ‘verdolagas’, Edwin Cardona, decidió responder ante el lanzamiento de objetos desde la tribuna por parte de hinchas del DIM.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad