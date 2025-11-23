Edwin Cardona recogió una moneda y se la guardó, en el clásico Medellín vs Nacional

En el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se dio una curiosa acción con Edwin Cardona, en el segundo tiempo del partido de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Al minuto 65 antes de cobrar un tiro de esquina, los hinchas del DIM empezaron a lanzarle de todo al talentoso mediocampista de los 'verdolagas', quien decidió no quedarse quieto ante esta situación.

Edwin Cardona recogió una moneda de la cancha, la besó, se dio la bendición y se la guardó en la media izquierda, todo quedando registrado en la transmisión oficial del clásico de Medellín vs Nacional.



Edwin Cardona y la moneda que recogió en Nacional vs Medellín: