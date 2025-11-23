Escándalo en el fútbol argentino: gesto de protesta de Estudiantes contra Rosario Central

Por los octavos de final del fútbol argentino, una de las llaves más llamativas fue protagonizada por Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que se enfrentaron en el estadio Gigante de Arroyito. Dicho compromiso, se llevó a cabo este domingo 23 de noviembre y se presentó una escena que no pasó desapercibida. De hecho, le ha dado la vuelta al mundo, donde las opiniones no han faltado.

Entre semana y de manera sorpresiva, la AFA coronó campeón al equipo en el que milita Ángel Di María, por haber sido el mejor club del año, en cuanto a puntos. Ese título no estaba estipulado antes de que iniciara la competencia en el 2025, sino que se decidió de manera sorpresiva y luego de una reunión entre ciertos dirigentes. Razón por la que hubo indignación en los otros conjuntos.

Dí María en Rosario Central AFP

Como si fuera poco, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado, solicitando que Estudiantes de La Plata debía hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central. Fue así como los jugadores del 'pincha', en señal de protesta, hicieron el pasillo, pero de espalda. Incluso se ve a Edwuin Cetré haciendo un gesto a sus compañeros para que se giren y no queden de frente a sus rivales.