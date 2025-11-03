Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / El arquero de Envigado 'voló' para salvar a su equipo vs. Medellín por Copa BetPlay

El arquero de Envigado 'voló' para salvar a su equipo vs. Medellín por Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya, golero de Envigado, demostró sus cualidades bajo los palos en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay frente al Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
El penalti atajado por el arquero de Envigado a Medellín por Copa BetPlay.
