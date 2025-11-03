El arquero de Envigado 'voló' para salvar a su equipo vs. Medellín por Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya, arquero de Envigado, demostró sus cualidades bajo los tres palos al atajarle un penalti a Léyser Chaverra, en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay II-2025.

El golero de los 'naranjas' había tenido buenas atajadas a lo largo del encuentro en el Polideportivo Sur, pero con el cobro atajado al jugador del Medellín, sin duda, se erigió como figura.

Montoya voló al palo izquierdo, atajando de gran manera la ejecución de Léyser, quien no ocultó su desazón. El golero fue felicitado por sus compañeros de los naranjas.



El penalti atajado de Juan Pablo Montoya a Léyser Chaverra en Envigado vs. Medellín por Copa BetPlay:

¡EL PENAL LO ATAJÓ JUAN PABLO MONTOYA! El guardameta de Envigado se hizo gigante ante Chaverra y evitó el gol de Medellín. #LACOPAxWIN 🟠🏆🔴 pic.twitter.com/dhK64neFCE — Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025