Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El balón no le quiso entrar al Bucaramanga; hubo tres palos en el partido contra Pereira

El balón no le quiso entrar al Bucaramanga; hubo tres palos en el partido contra Pereira

Los jugadores del Bucaramanga se quedaron con las ganas de festejar en el Centenario frente a los 'matecañas' por Liga Betplay II-2025. ¡Hubo lamentos una y otra vez!

Acción de juego entre Pereira y Bucaramanga, en partido de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 08:14 p. m.