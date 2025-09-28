Jorman Campuzano y el 'cariñito' a su suegra, tras el gol a Millonarios: "casi la mato"

Atlético Nacional vivió una noche especial en el Atanasio Girardot tras derrotar 2-0 a Millonarios en el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. El resultado tuvo un sabor histórico, pues rompió una racha de ocho años sin victorias del ‘verdolaga’ sobre el conjunto bogotano en condición de local. Entre los protagonistas de la jornada se destacó Jorman Campuzano, volante que no solo fue determinante en el marcador, sino que también dio de qué hablar fuera de la cancha por una curiosa publicación en redes sociales.

El compromiso comenzó con gran intensidad, con ambos equipos buscando imponer condiciones en la mitad del campo. La apertura del marcador llegó a los 53 minutos, cuando William Tesillo aprovechó un balón suelto en el área y, con un potente zurdazo, venció la resistencia del arquero Diego Novoa. Ese tanto encendió la fiesta en las tribunas y abrió el camino para que Nacional dominara los tiempos del encuentro.

La sentencia definitiva llegó a los 60 minutos. El árbitro señaló penalti a favor de los locales y Jorman Campuzano tomó la responsabilidad. Con seguridad, el exjugador de Boca Juniors envió el balón al fondo de la red para establecer el 2-0, marcador que sería definitivo y que desató la euforia de la hinchada paisa.



Jorman Campuzano y la publicación que está dando de qué hablar

Después del partido, Campuzano se convirtió en tendencia, no solo por su gol, sino por un video que compartió en sus historias de Instagram. El mediocampista publicó cómo su suegra reaccionó a la anotación desde el punto blanco, celebrando con entusiasmo en medio del ambiente familiar.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación. Campuzano escribió en tono jocoso: “Casi mato a mi suegra, la hp decía que me quería y ahora sí le creo”. La frase desató todo tipo de comentarios entre los seguidores, que destacaron el sentido del humor del jugador y la naturalidad con la que compartió un momento íntimo de celebración.

Números de Jorman Campuzano

Jorman Campuzano, nacido en Tamalameque (Cesar), atraviesa un nuevo ciclo en Atlético Nacional tras su paso por el fútbol argentino. Con la camiseta 'verdolaga' ha disputado hasta la fecha un total de 115 partidos en todas las competiciones oficiales, con registro de un gol y cuatro asistencias. Además, ha sido parte de tres títulos en la institución, consolidándose como una pieza importante en la historia reciente del club.



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Con la motivación de haber roto la racha ante Millonarios y con la mirada puesta en la clasificación a los cuadrangulares semifinales, el equipo dirigido por Diego Arias ya piensa en su próximo reto. Atlético Nacional visitará a Boyacá Chicó el domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, desde las 7:30 p. m. (hora colombiana). El ‘rey de copas’ buscará sumar tres puntos que lo acerquen aún más a su objetivo en la Liga BetPlay II-2025.