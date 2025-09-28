Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel y su furia en el Mundial de ciclismo: gritó, se enojó y pateó cosas

Remco Evenepoel y su furia en el Mundial de ciclismo: gritó, se enojó y pateó cosas

En medio de la prueba de ruta de la cita orbital, el ciclista belga, Remco Evenepoel, protagonizó una escena que no pasó desapercibida y quedó registrada en videos.

Por: AFP
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Remco Evenepoel, ciclista belga, se enojó en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025
Remco Evenepoel, ciclista belga, se enojó en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad