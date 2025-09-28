Remco Evenepoel y su furia en el Mundial de ciclismo: gritó, se enojó y pateó cosas

El ciclista Tadej Pogacar aumentó su palmarés este domingo tras defender el título de campeón del mundo, con un ataque a 104 km para la meta durante los Mundiales de Ciclismo en Kigali, los primeros disputados en África.

El esloveno, que realizó los últimos 66 km en solitario, se impuso con 1 minuto y 28 segundos de ventaja al belga Remco Evenepoel, al término de un recorrido particularmente difícil de 267 km. El irlandés Ben Healy completó el podio.

Ante un inmenso público, de un millón de espectadores, según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pogacar aceleró durante el ascenso a la cima del monte Kigali, a 104 km de la meta final, una distancia considerada como suicida.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia ya hizo una escapada parecida el año pasado en Zúrich, cuando atacó a 100 km para lograr su primer maillot arcoíris.

Publicidad

En un primer momento, solo el español Juan Ayuso logró seguir al esloveno, mientras que el belga Remco Evenepoel se quedó atrás.

🚴🌈 | Remco Evenepoel wisselt van fiets, maar dat gaat volgens de Belg niet echt snel genoeg.. #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/YghMVYnu5L — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 28, 2025

Pogacar volvió a acelerar en el corto, pero muy empinado muro de Kigali, delante de un público entusiasmado y acompañado por su compañero en el equipo UAE, el joven mexicano Isaac del Toro.

Publicidad

Ambos recorrieron juntos unos 30 km, antes de que Del Toro perdiera energía en el regreso al circuito de Kigali.

Pogacar quedó entonces solo, manteniendo una distancia de un minuto sobre sus perseguidores sin mostrar signos de debilidad.

Frustrating moments for the TT world champion! After two bike changes, Evenepoel leads the charge to try and chase Tadej Pogačar, who’s in front in Kigali! 🌈 pic.twitter.com/ZAYaYnv6fB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 28, 2025

Por detrás, y pese a dos cambios de bicicleta y un enfado palpable, Evenepoel logró volver hacia los primeros puestos, y lideró a los perseguidores junto a Healy y Mattias Skjelmose, que quedó cuarto.

El doble campeón olímpico se lanzó después en solitario a la caza de Pogacar, pero sin lograr acercarse, y se aseguró la plata tras su oro en la contrarreloj.

Publicidad

Con este nuevo triunfo, Pogacar deja atrás su decepción en la contrarreloj, en la que fue doblado por Evenepoel el pasado domingo.

Remco Evenepoel, ciclista belga y segundo en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 AFP

Pone la guinda a una temporada excepcional, en la que le quedan todavía por correr los Campeonatos de Europa el próximo domingo y el Giro de Lombardía.

Publicidad

Vencedor del Tour de Francia y de dos Monumentos (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja), el domingo firmó su 17ª victoria del año y la 105º de su carrera.