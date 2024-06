El técnico de Nacional que desechó arqueros argentinos y uruguayos, por David Ospina

David Ospina es el ficha estelar de Atlético Nacional y por el momento del fútbol colombiano para la Liga BetPlay 2024-II. Por supuesto hay mucha expectativa con lo que pueda hacer el experimentado arquero, quien es el jugador con más partidos en la Selección Colombia.

Tras una exitosa carrera en el fútbol internacional, el golero antioqueño volvió al club del que es hincha y por eso en Gol Caracol hablamos con Óscar Héctor Quintabani, quien lo dirigió en el cuadro 'verdolaga' cuando estaba en sus primeros años de futbolista profesional.

El estratega argentino contó en charla con este portal que confió en las capacidades de David Ospina, a pesar de que en aquella oportunidad le habían ofrecido contratar algún arquero extranjero y con más carrera.

¿Cómo ve esa vuelta de David a Atlético Nacional, profe?

“Es una decisión bien personal, yo creo que con 35 años que tiene, es una edad magnífica para el arquero internacional. Más para un tipo de arquero como él, que no ha tenido casi lesiones. Es regresar a donde empezó y, bueno, a finalizar seguramente su vida como jugador”.

¿Dejó de jugar con Cristiano Ronaldo para jugar en Nacional, eso también habla muy bien de Ospina?

“Sí, por supuesto. Yo creo que eso habrá entrado en la balanza de él, tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque dejas un fútbol de otro entorno, ¿no? Para regresar al fútbol donde empezaste. Igual, lógicamente, es un equipo Como Nacional que es un grande, importante, que tiene una magnífica hinchada y que siempre te está respaldando”.

¿Qué recuerda de ese David Ospina que dirigió y que era un joven?

“Yo llegué en agosto del 2006 a Atlético Nacional, a la hora de escoger ya en diciembre el plantel para el 2007 el puesto de David se tocó y se me preguntó si de pronto tendría la necesidad de un arquero de experiencia, del corte uruguayo, del corte argentino, y yo hablé sinceramente con lo que sentía y veía, que era en David un arquero importante, a pesar de que era joven el rendimiento de él era de un jugador maduro, en su manera de trabajar, de encarar las cosas, la capacidad de tomar decisiones. También la parte emotiva, o sea, tenía muchos puntos a favor, que hicieran que yo diga que no, que no quería traer ningún arquero, que pensaba que David era el arquero de Nacional y que por mucho tiempo podría ser el arquero del equipo, hasta de la Selección, porque había estado en procesos de juveniles”.

David Ospina con Atlético Nacional. Colprensa

¿En qué tenía que mejorar David Ospina?

“A conversar con nosotros, los técnicos, y lógicamente uno veía cosas que iba a ir encontrando con los días, con el desarrollo, deberíamos mejorarles un poquito más el tema de los puños, la utilización de los mismos. Había un gran trabajador que era la Fabio ‘Gallina’ Calle, que trabajaba exclusivamente con los arqueros, era un entrenador magnífico, en donde siempre anteponía mucho la técnica, para el juego, y en la fuerza. Tenía apenas 17, 18 años, en el remate de los balones, sacar un poquito a más distancia, más lejos, porque Nacional siempre era un equipo acostumbrado a ir a presionar arriba, a sostener la pelota, a sacarse el rival de encima”.

¿Le da un plus al fútbol colombiano que estén jugadores como Carlos Bacca, Adrián Ramos y David Ospina?

“Sí, por supuesto. Son jugadores estelares y mientras ellos se sientan cómodos, bien, y se acostumbran al entorno nuevamente, creo que es positivo para el torneo, porque son figuras máximas y porque seguramente van a contagiar a sus compañeros”.

¿Algún día se imaginó que iba a alcanzar esa carrera tan impresionante?

“Pues sí, visualizaba por sus capacidades, por su interés, por su madurez, que iba a ser un arquero importante, estaba en un club importante, estaba creciendo en un club importante, con muchas obligaciones partido tras partido, tanto a nivel local como internacional. Seguramente todo iba a depender de él mismo. Creo que así fue, dependió de él, de su capacidad, de su desarrollo, de su profesionalismo; de sus valores, en llegar muy lejos como ha llegado porque él ha ido al fútbol europeo, en Francia, en Italia, en Inglaterra, ahora se ha ido a Arabia Saudita, imagínate, creo que un recorrido envidiable”.