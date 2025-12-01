"En América pensamos en ir a Barranquilla, como lo hemos hecho estos partidos, jugándonos la vida"

América de Cali sacó un valioso empate 1-1 en su visita a Independiente Medellín en la fecha 4 del grupo A de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, algo que valoró Alex Escobar, quien en rueda de prensa analizó lo que fue el duro compromiso en el Atanasio Girardot.

"Se hicieron las correcciones, el equipo entró con más convicción, más concentrado. Salió mejor el segundo tiempo que el primero; tuvimos deseo de ganar el partido, y tuvimos unas claras para ganar el juego. Lo más importante fue la actitud del equipo, con el deseo de competir"; comenzó diciendo, pero de una señalando que está palpitando su próximo reto, el Junior de visitantes. "Es un punto que nos deja con una gran posibilidad. Debemos ir a Barranquilla como lo hemos hecho estos partidos, jugándonos la vida. Es un partido complicado", agregó.

Eso sí, Alex Escobar se refirió a algunas decisiones arbitrales del juez central José Ortiz, en especial en el remate del compromiso, que pudieron cambiar el rumbo del compromiso, en su opinión.

"Aquí el tema es delicado de opinar, pero creo que las últimas dos faltas pues eran. El enano (Cristian Barrios), que hizo un gran segundo tiempo, se iba solo prácticamente y lo traban de atrás, pero son decisiones arbitrales que hay que respetar. Fueron acciones muy complicadas que de pronto nos daban una mano, en especial la última, al frente del arco, en la zona 14, afuerita, que nos podía dar esa posibilidad de patear frente al arco", detalló.



Acá más declaraciones de Alex Escobar, tras Medellín 1-1 América:

*El América sueña con la final

"El equipo ha trabajado de la mejor manera, con gran actitud. El grupo está muy unido, quiere salir adelante, tenemos esa hambre de estar en la final. Con mucha humildad hemos encarado este cuadrangular, estamos dando la pelea. Al DIM, que es uno de los mejores del año, le sacamos 4 puntos. Nacional nos ganó 1-0 por un error conceptual. Estamos dando la pelea y el grupo está consciente de lo que nos estamos jugando y para qué estamos. El jueves a darla toda para tener gran posibilidad en el último partido para llegar a la final".

*Los jóvenes en el América

"Estamos jugando con 6 canteranos contra equipos de mucha jerarquía; una mención especial para ellos, que están aprovechando la oportunidad. Qué me preocupa: esos temas. Salió resentido Adrián Ramos, sería otra baja lamentable, pero a la vez estamos tranquilos porque los que entran a jugar para cumplir la función del cuerpo técnico están haciendo las cosas de la mejor manera".