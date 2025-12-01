Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / "En América pensamos en ir a Barranquilla, como lo hemos hecho estos partidos, jugándonos la vida"

"En América pensamos en ir a Barranquilla, como lo hemos hecho estos partidos, jugándonos la vida"

Alex Escobar habló en rueda de prensa luego del punto que sacó en su visita al Medellín, en la fecha 4 de los cuadrangulares de Liga BetPlay, pero de una puso su mirada en el próximo rival.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de dic, 2025
América de Cali
América de Cali - Foto:
Colprensa

