Alberto Gamero: "Duele, perdimos un partido ingenuamente en el último minuto; fueron errores"

Deportivo Cali sumó su segunda derrota en lo que va de la Liga BetPlay I-2026. El 'azucarero' cayó este jueves en su visita a Águilas Doradas por 2-1 en el marco de la tercera jornada. Luego del compromiso en el Estadio Cincuentenario, Alberto Gamero, director técnico del verde caleño, compareció en rueda de prensa.

"Errores, fueron errores, y mucho más el segundo gol; no trasladamos. Sigo sosteniendo que fueron errores, podríamos haber hecho una falta, y en el momento cuando menos pensábamos nosotros. Sin embargo, con 10 hombres me parece que no estábamos defendiendo bien, no tenían muchos peligros de generación de ello, pero perdemos un partido ingenuamente en el último minuto y duele. Esto es fútbol, en el once vs. once, un Deportivo Cali muy bien parado, un fútbol con intención de ganar y hacer goles, erramos unos, pero la intención era buscar el partido. Con 10 hombres se nos hizo más difícil, pero con todo y eso, nos estábamos defendiendo bien", dijo de entrada el timonel samario al servicio de los 'verdiblancos'.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- El Cali en las fases de ataque y defensa



En el primer tiempo tuvimos buena posición de balón, llegamos, jugadores ampliando la cancha y tuvimos. Parte del segundo también lo hicimos, no nos desordenados como partidos anteriores, y en la parte defensiva, no eran llegadas claras (Águilas Doradas), eran de pelotas de costados, frontales; los sorteábamos bien. Cuando mejor estábamos jugando, ellos nos hacen el primer gol, y luego el segundo gol, una jugada de desconcentración, y de pronto por el empuje de ellos, no ganan el partido".

Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, en una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Deportivo Cali

- ¿Cómo levantar el grupo tras perder en la última jugada?

"Este grupo tiene que ser maduro, hay unos cuantos jóvenes que también entienden de que esto es el día a día, hay que pensar en el domingo. Este grupo sabe cómo recomponerse, la página hay que doblarla lo más rápido posible. Cuando hay cosas buenas lo hay que tratar de mecanizarlas y fortalecerlas.

"Por momentos sincronizar más a la hora de tomar esas decisiones del gol, estamos llegando, mateamos de media distancia, esas son las cosas que hay que sincronizar. Entra un equipo a la cancha con ese deseo de siempre buscar el arco contrario".

- ¿Cómo trabajar la ansiedad a la hora de definir?

"Hay que trabajarla, hay muchos deseos de ellos hacer el gol, eso tienen que trabajarlo ellos mismos. Hoy (jueves) vi pasajes del partido que pateamos cuando no debíamos hacerlo".

La formación del Deportivo Cali contra Águilas Doradas por la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa