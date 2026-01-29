Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero: "Duele, perdimos un partido ingenuamente en el último minuto; fueron errores"

Alberto Gamero: "Duele, perdimos un partido ingenuamente en el último minuto; fueron errores"

El DT del Deportivo Cali, Alberto Gamero, analizó lo que fue la derrota de su equipo en la visita a Águilas Doradas. El 'azucarero' suma tres puntos en tres jornadas de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad