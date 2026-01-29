La fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este jueves y el duelo a primera hora fue el de Águilas Doradas 2-1 Deportivo Cali, en el estadio Cincuentenario, en territorio antioqueño, que fue una de las sorpresas de la jornada.

Los goles de la victoria del equipo del 'Nido' fueron de Jorge Rivaldo (51') y de Frank Lozano (90+6). Para el cuadro vallecaucano había empatado parcialmente el defensor Felipe Correa.

Actualmente el líder de la Liga BetPlay 2026-II es el Deportivo Pasto, que el miércoles venció 2-1 a Millonarios, en un encuentro marcado por el regreso de Falcao García al fútbol colombiano. Llevan 9 puntos de 9 posibles y dan de qué hablar en el arranque del campeonato.

La jornada 3 comenzó el martes con Cúcuta 2-2 Bucaramanga, Fortaleza 1-1 Llaneros y Medellín 2-2 Tolima. Siguió con Alianza 1-1 Boyacá Chicó, Santa Fe 2-2 Pereira y Pasto 2-1 Millonarios.



Los otros compromisos de la tercera fecha, este jueves, son los de Jaguares vs Internacional de Bogotá (6:10 p.m.), y América de Cali contra Once Caldas (8:20 p.m.). Por el duelo de Nacional contra Inter Miami el sábado en el Atanasio, fue aplazado el enfrentamiento contra Junior.



Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Águilas Doradas 2-1 Cali: