Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Águilas Doradas 2-1 Cali

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Águilas Doradas 2-1 Cali

Este jueves se termina la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I que ha dejado varias emociones, partidazos, sorpresas y mucho más en este tramo inicial del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ene, 2026
Águilas Doradas vs Cali
Águilas Doradas vs Cali - Foto:
Cali Oficial

