Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras Medellín 1-1 América

Este lunes Medellín y América de Cali no pasaron del empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo de la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, que deja aún con chances a ambos, pero aún varios puntos abajo del líder Junior de Barranquilla.
Baldomero Perlaza y Yojan 'Papula' Garcés anotaron los goles en el duelo en territorio antioqueño.
Con esto, Junior sigue líder con 8 puntos, tres más que América y Nacional que lo siguen con cinco puntos. Por su parte, el DIM, que tiene la ventaja deportiva o más conocido como el punto invisible, está último con apenas dos unidades.
En la fecha 5 habrá clásico paisa entre Nacional y Medellín, mientras que el Junior recibirá al América, todo esto el jueves 4 de diciembre, según informó en las últimas horas la Dimayor.
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Junior
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
|2
|América
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Atlético Nacional
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|4
|Medellín
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
Así está la tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tolima
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
|2
|Bucaramanga
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|3
|Santa Fe
|4
|1
|0
|3
|4
|4
|0
|3
|4
|Fortaleza
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|-5
|3
Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II
Grupo A
Jueves 4 de diciembre
Nacional vs Medellín
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Junior vs América
Hora: 8:35 p.m.
Estadio: Metropolitano
Grupo B
Miércoles 3 de diciembre
Fortaleza vs Santa Fe
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Bucaramanga vs Tolima
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Américo Montanini