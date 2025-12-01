Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras Medellín 1-1 América

Este lunes Medellín y América de Cali no pasaron del empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo de la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, que deja aún con chances a ambos, pero aún varios puntos abajo del líder Junior de Barranquilla.

Baldomero Perlaza y Yojan 'Papula' Garcés anotaron los goles en el duelo en territorio antioqueño.

Con esto, Junior sigue líder con 8 puntos, tres más que América y Nacional que lo siguen con cinco puntos. Por su parte, el DIM, que tiene la ventaja deportiva o más conocido como el punto invisible, está último con apenas dos unidades.

En la fecha 5 habrá clásico paisa entre Nacional y Medellín, mientras que el Junior recibirá al América, todo esto el jueves 4 de diciembre, según informó en las últimas horas la Dimayor.



Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Junior 4 2 2 0 5 3 +2 8 2 América 4 1 2 1 4 4 0 5 3 Atlético Nacional 4 1 2 1 3 3 0 5 4 Medellín 4 0 2 2 2 4 -2 2

Así está la tabla de posiciones del grupo B de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II:



Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Tolima 4 3 1 0 4 1 +3 10 2 Bucaramanga 4 2 1 1 4 2 +2 7 3 Santa Fe 4 1 0 3 4 4 0 3 4 Fortaleza 4 1 0 3 2 7 -5 3

Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II



Grupo A

Jueves 4 de diciembre

Nacional vs Medellín

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Junior vs América

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Metropolitano

Grupo B

Miércoles 3 de diciembre

Fortaleza vs Santa Fe

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Bucaramanga vs Tolima

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Américo Montanini