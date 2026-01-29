Fenerbahçe, sin Jhon Durán, empató 1-1 con Steaua Bucarest y jugará 'play-offs' en Europa League

La Europa League vivió este jueves su octava y última jornada, en la que el Porto, el Betis y la Roma fueron tres de los equipos en clasificarse directamente a octavos de final, mientras que el Feyenoord quedó eliminado. Por su parte, el Fenerbahçe, que no tuvo a Jhon Durán, jugará los 'play-offs', tras el 1-1 en casa frente al Steaua de Bucarest.

Siguiendo el modelo del súper miércoles vivido por la hermana mayor: Champions League, el segundo torneo europeo de clubes tuvo su particular súper jueves, con 18 partidos jugándose simultáneamente y con casi todo por decidirse.

Solo dos equipos, el Lyon y Aston Villa, llegaban con plaza segura entre los ocho primeros y el boleto a octavos de final en el bolsillo.

Real Betis en la Europa League. AFP

Ambos ganaron sus partidos en los últimos minutos, el Lyon al PAOK griego por 4-2 y el Aston Villa ante el Salzburgo por 3-2, y se quedaron con las dos primeras plazas, que les permiten además jugar la vuelta en casa en todas las rondas de eliminación directa hasta una eventual final.



Lyon y Aston Villa acabaron igualados a 21 puntos y el liderato fue para los franceses por mejor diferencia de goles respecto a los ingleses.

El Porto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004) y líder destacado en la liga portuguesa, se clasificó al terminar quinto con su victoria 3-1 sobre el Glasgow Rangers, mientras que la Roma se quedó con el octavo y último puesto clasificatorio con un empate 1-1 en el campo del Panathinaikos.

El Midtjylland danés (3º), el Betis (4º), el Sporting de Braga (6º) y el Friburgo (7º) son los otros equipos clasificados directamente para octavos.

No pudo entrar en este 'Top 8' el Celta de Vigo, que necesitaba una difícil carambola para conseguirlo y que tendrá que jugar la repesca del próximo mes, al terminar decimosexto con un empate 1-1 en el campo del Estrella Roja, en Belgrado.

Como el miércoles en Champions con las eliminaciones de los históricos Ajax y PSV Eindhoven, Países Bajos consumó su desastre esta temporada con las eliminaciones en Europa League del Feyenoord y el Go Ahead Eagles, que se sumaron a la del Utrecht, ya confirmada antes de esta última jornada.

El Feyenoord no podía fallar en su visita al Betis y perdió ese partido por 2-1, condenado por los goles del brasileño Antony y del marroquí Ez Abde para los andaluces en la primera parte.