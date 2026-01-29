Síguenos en:
Fenerbahçe, sin Jhon Durán, empató 1-1 con Steaua Bucarest y jugará 'play-offs' en Europa League

Fue un 'súper jueves' en la Europa League, torneo en el que se definieron los clasificados directos a los octavos de final, los que jugarán los 'play-offs' y a los clubes eliminados.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ene, 2026
Fenerbahçe en partido contra Steaua de Bucarest por la Europa League.
AFP

