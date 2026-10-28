Dura carta contra arbitrajes en la Liga Betplay II 2026; "nos sentimos víctimas de una persecución"

Este miércoles, desde las cuentas oficiales de Llaneros de Villavicencio y de su presidente Juan Carlos Trujillo se dio a conocer una dura carta y un reclamo por malas decisiones arbitrales en el marco de varios partidos del equipo del departamento del Meta, en medio de la competencia de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano. En la misiva se aseguró que se han agotado las vías del diálogo y que por eso se hizo un derecho de petición con el fin de solicitar: "Los audios del VAR de esas jugadas. Los informes de los observadores arbitrales. Los criterios con que se

designan los árbitros y las medidas que se hayan tomado".

Cabe indicar que los audios del VAR solamente se han suministrado a la opinión pública en algunos pocos casos, generando así una queja generalizada entre los equipos y por ahí también han venido críticas de parte del periodismo deportivo a la Comisión Arbitral, que es un ente que rige la Federación Colombiana de Fútbol.

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Además de eso, más adelante se agregó que "desde nuestra llegada a la Primera A, decisiones arbitrales y del VAR que se repiten han afectado al club. En la petición documentamos jugadas públicas, como expulsiones, penales y revisiones del VAR, en partidos ante Águilas Doradas, Millonarios, Cúcuta Deportivo, Once Caldas, Inter de Bogotá y Jaguares, entre otros".

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De igual manera, se reiteró que las quejas no han sido escuchadas en la Comisión Arbitrales. "Somos conscientes de que nuestros jugadores también han cometido errores, y los asumimos. Pero no es menos cierto que como club nos sentimos víctimas de una persecución: nuestros futbolistas entran a la cancha prevenidos y condicionados frente al arbitraje, lo que interfiere claramente en su libre desempeño dentro del terreno de juego. A esto se suma que se nos ha negado, de manera unilateral, el derecho a la réplica. Nuestros argumentos y nuestra defensa no son tenidos en cuenta", se consignó en la misma nota oficial.



Millonarios vs. Llaneros. COLPRENSA.

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En la actualidad Llaneros se encuentra ubicado en la posición número catorce con 17 puntos, ya sin posibilidades de clasificar a falta de tres compromisos por jugarse de la fase regular el campeonato.

