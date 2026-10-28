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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Fernando Quintero; "el fútbol no es una emisora de radio, soy respetuoso, no estúpido"

Juan Fernando Quintero; "el fútbol no es una emisora de radio, soy respetuoso, no estúpido"

Juan Fernando Quintero fue tema en las últimas horas por versiones periodísticas que pusieron en duda el alcance una lesión que lo alejó de las canchas desde finales de septiembre.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Juan Fernando Quintero, volante del Medellín.
Juan Fernando Quintero, volante del Medellín.
Foto: Colprensa

Luego de permanecer alejado de las canchas con Independiente Medellín desde finales del mes de septiembre a causa de una lesión, Juan Fernando Quintero rompió el silencio en el espacio de YouTube Clásico Paisa. El talentoso mediocampista antioqueño expresó su profundo malestar ante las versiones periodísticas que han cuestionado la gravedad de su lesión y su compromiso profesional durante el proceso de recuperación.

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Con un discurso tajante y directo, el volante mundialista con la Selección Colombia exigió respeto hacia su trayectoria y pidió frenar las especulaciones sobre su estado físico.

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Quintero fue enfático al señalar que los comentarios sobre su situación médica han cruzado la línea del análisis deportivo, afectando su ética de trabajo y su nombre tras casi dos décadas de carrera en la élite.

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"El fútbol no es una emisora de radio, muchachos. Acá hay cosas muy profundas. Acá están colocando en duda el profesionalismo de una persona que lleva 18 años en el fútbol profesional, al más alto nivel, que ha ganado X o Y torneos, pero es un profesional. Así como lo son ustedes", recriminó el futbolista.

El antioqueño siguió y apuntó que "entonces yo mañana no puedo hablar de periodismo porque yo no sé. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque ustedes saben que yo no tengo compromiso con nadie. Y me pueden tildar de lo que quiera. Uno para hablar tiene que tener bases, fundamentos. Y eso que le enseñan a uno es de niño. Los valores, el respeto. Ahora, no confundamos el ser una persona respetuosa con ser estúpido. Eso no. Hay una línea muy delgada sobre eso".

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Finalmente, 'Juanfer' dejó claro que, aunque entiende la dinámica de los medios de comunicación, existen límites éticos que no se deben sobrepasar cuando se trata de la integridad física de un deportista.

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"Y yo sé que nunca hemos tenido ni somos santos de la misma devoción, pero sí le pido un poquito de respeto porque yo a él lo respeto. El fútbol no es una emisora de salsa. Y las lesiones y la salud, con la salud no se juega, muchachos", concluyó el referente del 'poderoso de la montaña'.

Juan Fernando Quintero, jugador del DIM
Juan Fernando Quintero, jugador del DIM
@DIM_Oficial

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